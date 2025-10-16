รถเมล์ฝ่าไฟแดง จยย.พุ่งชนสนั่น กลางถนนติวานนท์ บาดเจ็บ ขวางจราจร รถติด

รถเมล์ฝ่าไฟแดง ทำจยย.พุ่งชนอย่างจัง บาดเจ็บ กลางถนนติวานนท์ ขวางจราจร รถติด
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เพจ จส.100 รายงานว่า เมื่อเวลา 06.05 น. เกิดอุบัติเหตุบนถนนติวานนท์ ขาเข้า บริเวณ 5 แยกปากเกร็ด > แยกสนามบินน้ำ รถเมล์กับรถจักรยานยนต์ชนกัน ขวางช่องทางกลาง มีผู้บาดเจ็บ การจราจรเคลื่อนตัวช้า และรถติด
ทั้งนี้ จส.100 ยังได้แนบคลิปจากกล้องวงจรปิด แสดงให้เห็นว่า ขณะที่รถเมล์คันดังกล่าวขับออกไปนั้นเป็นช่วงของสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดง จึงชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับออกมาจากทางแยกพอดี นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่ามีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับตามหลังรถเมล์อีกหลายคันทั้งที่เป็นสัญญาณไฟแดง
