มอบตัวแล้ว 2 โจ๋รุมทำร้ายเด็ก 17 ใต้สะพานพุทธ สารภาพสาเหตุจากพูดจาไม่เข้าหู 

สืบพระราชวังกดดัน 2 โจ๋รุมทำร้ายเด็ก 17 เข้ามอบตัวตำรวจเหตุเพราะพูดจาไม่เข้าหูเลยก่อเหตุใต้สะพานพุทธฯ
จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กเพจ อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทริน์ part 7 ที่ปรากฏชาย ไม่ทราบชื่อ ถูกรุมทำร้ายร่างกาย จากชายวัยรุ่น 2 คน บริเวณริมฟุตปาธใต้สะพานพุทธ แขวงวังบูรพาพิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถูกโพสต์เมื่อ 14 ตุลาคม เวลา 16.26 น.ที่ผ่านมา
ต่อมาวันที่ 15 ต.ค.68 เวลา 18.33 น. ตามประจำวันเกี่ยวกับคดีอาญา ข้อที่ 9 ได้มี น.ส.พรรณวจี สงวนนามสกุล อายุ 41 ปี มารดาของนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ผู้เสียหายถูกทำร้ายได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สน.พระราชวัง แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนรายที่ก่อเหตุในคดี ให้ได้รับโทษตามกฎหมาย
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สน.พระราชวัง เร่งติดตามตัวผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุดังกล่าว
พ.ต.ท.ไพศาล เดชกัลยา รองผกก.สส.สน.พระราชวัง พ.ต.ท.เดชา พรมโสภา สว.สส.สน.พระราชวัง พร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง จึงได้ทำการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าว ผลการสืบสวนพบว่า ผู้ที่ก่อเหตุในคดีดังกล่าวที่ปรากฏตามสื่อโซเชียล Facebook เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทริน์ part 7 นั้น คือ 1.นายภานุวัฒน์ อายุ 21 ปี 2.นายอัมรินทร์ อายุ 22 ปี
นอกจากนี้ ยังได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสถานที่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุ พบว่าเหตุการณ์ตามคลิปเป็นเหตุการณ์จริง โดยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2568 เวลาประมาณ 00.37 น. เหตุเกิดที่บริเวณริมฟุตปาธใต้สะพานพุทธ แขวงวังบูรพาพิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ท.ไพศาลได้ดำเนินการให้ผู้เสียหายในคดีนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี ชี้ยืนยันภาพของคนร้ายที่ก่อเหตุในคดี พนักงานสอบสวนได้ออกใบชันสูตรบาดแผลให้กับผู้เสียหาย เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์บาดแผล โดยผู้เสียหายได้ไปตรวจที่ รพ.กลาง รวมถึงได้จัดทำประวัติผู้ก่อเหตุทั้งสองราย
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนต้องนัดสหวิชาชีพทำการสอบปากคำ พร้อมทั้งรอใบชันสูตรบาดแผล
ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุได้เข้ามามอบตัว สอบปากคำแล้วแต่ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาได้ หากสอบปากคำเสร็จแล้ว จะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ พกพาอาวุธมีดฯ
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุการทำร้ายดังกล่าวเกิดจากการพูดจาไม่เข้าหูกัน จึงเกิดความโมโหลงมือทำร้ายนายเอ หนุ่มอายุ 17 ที่เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ ฝ่ายสืบสวน สน.พระราชวัง จึงจัดทำบันทึกนำพาผู้ก่อเหตุนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป