พัสดุตีกลับบ้านนี้ถี่ ตร.สืบจับ ‘หญิงเวียดนาม’ เจ้าของเพจมิจฉาชีพ ช็อก สินค้าปลอมแบรนด์ดัง 5 หมื่นชิ้น

ปอศ.บุกทลายเพจปลอม เปิดโปรโมชัน ‘ดีลสุดช็อก’ จำหน่ายสินค้าปลอม ยึดลำโพง หูฟัง นาฟิกา น้ำหอมปลอมยี่ห้อดังกว่า 5 หมื่นชิ้น
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ป้อมเงิน สว.ฝ่ายอำนวยการ ช่วยราชการ กก.1 บก.ปอศ. ร่วมกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทผู้เสียหาย จับกุม นางฟาน ถิ เชื่อง (Ms.Phan Thi Suong) อายุ 45 ปี สัญชาติเวียดนาม
พร้อมของกลางนาฬิกาข้อมือปลอม ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น Apple watch, Casio, Hublot, Omega, Tissot, Garmin / ลำโพง-หูฟัง ปลอม ยี่ห้อ Marshall, JBL, Samsung, /น้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อ ชาแนล,กุชชี่, ดิออร์, ไดร์เป่าผมปลอมยี่ห้อ Dyson และโลชั่นปลอมยี่ห้อ SKII ทั้งหมด 15 รายการ จำนวน 51,355 ชิ้น ได้ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งดัดแปลงเป็นสถานที่เก็บของ ภายในซอยนวมินทร์ 89 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากได้มีมิจฉาชีพจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ โดยแอบอ้างใช้เครื่องหมายการค้า ของ Studio 7 และ BaNaNA มาใช้แอบอ้างเป็นภาพของร้านค้าในแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊กจำนวนหลายเพจเพื่อหลอกลวงประชาชนและผู้บริโภคให้หลงเชื่อ โดยเปิดโปรโมชัน “ดีลสุดช็อก” เมื่อประชาชนหลงเชื่อซื้อมาแล้วพบว่า เป็นสินค้าปลอมไม่ได้คุณภาพ ทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและเศรฐกิจของประเทศ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าในทุกวันจะมีสินค้าตีกลับจากเพจ เฟซบุ๊กดังกล่าว ไปยังบ้านหลังหนึ่งภายในซอยนวมินทร์ 89 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ จึงได้เฝ้าติดตามรถที่มาส่งสินค้าที่ตีกลับ จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว พบว่ามีการดัดแปลงเป็นสถานที่ เก็บสินค้าปกปิดหน้าบ้านไว้ไม่ให้ผู้คนทั่วไปเห็นภายในบ้าน ลักษณะพิรุธต้องสงสัย จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ก่อนเข้าตรวจค้นจับกุม นางฟาน ถิ เชื่อง ได้พร้อมของกลางดังกล่าว
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” ก่อนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ.ดำเนินคดี พร้องเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป