บุกจับชาวจีน เช่าบ้านพักลอบเปิดโฮสเทล แถมไลฟ์สดขายไวอากร้า ยึดของกลางอื้อ

บุกจับชาวจีนเช่าบ้านพัก แอบดัดแปลง เปิดโฮสเทล ไลฟ์สดขายสินค้า ยาไวอากร้าไม่ได้ขึ้นทะเบียน ยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผกก.สน.สุทธิสาร และ พ.ต.ท.นิติธร ยศโชตวณิช รอง ผกก.สส.สน.สุทธิสาร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุทธิสาร เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวาง นำกำลังเข้าบุกตรวจค้นบ้านพัก ภายในซอยอินทามระ 49 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
พ.ต.อ.พรเทพ เปิดเปิดเผยว่า หลังได้รับร้องเรียนว่ามีกลุ่มคนจีนอาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก และลักลอบทำงานผิดกฎหมาย โดยได้มีการดัดเเปลงบ้านพักเป็นโฮสเทลให้เช่าพัก และทำการไลฟ์สดขายสินค้า
จากการตรวจค้นพบ ชาวจีน 2 คน ทราบชื่อคือนายเหอ จิงหัว ซึ่งเป็นคนเช่าบ้าน 2 หลัง ดังกล่าว และนายอู๋จื้อห่าว ทำหน้าที่เป็นลูกจ้าง จากการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังแรกพบผลิตภัณฑ์เก็บสินค้าอาหารและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา ยาไวอากร้า จำนวนมาก พร้อมบรรจุพัสดุส่งให้ลูกค้าอีกเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เข้าตรวจค้นบ้านพักอีกหลัง พบว่าภายในบ้านมีการดัดแปลงลักลอบเปิดเป็นโฮสเทลให้เช่าพัก และขายให้เช่าพระเครื่องและอุปกรณ์ไลฟ์สดภายในบ้าน
จากการสอบถาม นายเหอ จิงหัว อ้างว่า ได้เช่าบ้านในราคาหลังละ 15,000 บาท และไม่ได้ทำการให้เช่าต่อในลักษณะโฮสเทล ที่เห็นนั้นทำห้องพักไว้สำหรับเพื่อนต่างชาติของตนที่มาเที่ยวที่ประเทศไทย ไว้สำหรับพัก
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาตาม พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
นอกจากนี้ยังมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมซึ่งทางสำนักงานเขตดินแดง จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคารดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หากพบการกระทำความผิดก็จะส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนภายหลัง โดยจะต้องเอาผิดกับเจ้าของบ้านพักหลังดังกล่าว