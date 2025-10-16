เปิดหนังสือด่วนที่สุด ดีเอสไอ แจ้ง ธนดล ไม่พบหมายจับ-ชื่อ เบน สมิธ ถูกดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2568 แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลตามที่ นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ร้องขอ ยัน ‘เบน สมิธ’ หรือ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ไม่เคยถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดี
โดยรายละเอียดในหนังสือระบุว่า
ตามที่ท่านในฐานะผู้รับมอบอำนาจของ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) หรือ นายเบน สมิธ (ผู้เสียหาย) ได้ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ
โดยขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อมูลว่า ผู้เสียหาย เคยถูกกล่าวโทษ หรือดำเนินคดีโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือไม่ อย่างไร โดยขอให้ยืนยันผลการตรวจสอบเป็นหนังสือนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ ฐานข้อมูลหมายจับ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ไม่ปรากฏรายชื่อนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjarnin Mauerberger) หรือ นายเบน สมิธ แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ร.ต.อ.สุรวุฒิ รังไสย์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การตอบกลับเอกสารดังกล่าว เกิดขึ้นจากกรณีที่นายธนดล ได้มีหนังสือสอบถามเป็นการส่วนตัวมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง
ฉะนั้น เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบว่านายเบนจามิน เป็นผู้ที่เคยถูกดำเนินคดี หรืออยู่ในฐานข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่อย่างใด จึงได้มีการตอบกลับเอกสารดังกล่าวเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ ในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยังไม่ได้รับมอบหมาย หรือรับเรื่องร้องทุกข์ให้ดำเนินการสืบสวนเรื่องการกระทำ/พฤติการณ์ใดของนายเบนจามิน แต่อย่างใด