กกท.ประสาน ราชทัณฑ์ ขอตัว เสก โลโซ แสดงดนตรี ซีเกมส์ รองอธิบดี ชี้แล้วแต่ความสมัครใจ

กกท.ประสาน ราชทัณฑ์ ขอตัว เสก โลโซ ช่วยงานแสดงดนตรี รองอธิบดี ชี้แล้วแต่ความสมัครใจ
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ทำเรื่องประสานกรมราชทัณฑ์ ขอตัว นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” ซึ่งเป็นนักโทษที่มีพฤติกรรมดีมาก และช่วยงานแสดงดนตรีของกรมราชทัณฑ์ และส่วนตัวของ เสก โลโซ ก็ชอบกีฬาอยู่ กกท.จึงอยากให้เข้ามามีส่วนรวมสร้างสีสัน สร้างแรงบันดาลใจผ่านเพลงเชียร์ และ ขอตัว เสก โลโซ มาช่วยงานกีฬาของประเทศไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้
นายยุทธนา นาคเรืองศรี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือประสานขอตัว เสก โลโซแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา และกรมราชทัณฑ์ได้ส่งเรื่องไปที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี โดยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรีได้แจ้งเสก โลโซ รับทราบแล้ว อยู่ระหว่างรอให้เสกได้พิจารณาตัดสินใจตามความสมัครใจ
ทั้งนี้ตัว MOU ระหว่างกกท.กับกรมราชทัณฑ์ เป็นเรื่องการกีฬา ยังไม่ครอบคลุมเรื่องดนตรี มหรสพ สำหรับการเดินสายร้องเพลงให้กำลังใจผู้ต้องขัง หรือ ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบเหตุชายแดนไทย-เขมร เสกได้ออกทำประโยชน์ ด้วยความสมัครใจ เป็นการออกไปทำประโยชน์ตามระเบียบทักษะพิเศษ เหมือนผู้ต้องขังหลายรายที่ มีทักษะพิเศษ กรณีนี้จะแตกต่างกับการออกทำสาธารณะประโยชน์ ที่ได้ลดวันต้องโทษ การออกร้องเพลง ตามทักษะพิเศษ จะไม่ได้พิจารณาลดวันต้องโทษ แต่จะได้เป็นพฤติกรรรมดี ที่ใช้ในการเสนอพิจารณาเลื่อนชั้น นักโทษ ในรอบเดือนธันวาคมนี้
ทั้งนี้ เสก โลโซ มีโทษ 2 ปี 12 เดือน ยังไม่ครบการจัดลำดับชั้น การออกทำประโยชน์ตามทักษะพิเศษ เป็นการอนุญาตตามอำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นตามความสมัครใจของตัวผู้ต้องขัง
นายยุทธนา กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ พร้อมสนับสนุนผู้ต้องขังได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคม เพราะเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ทำความผิดโดยสันดาน เช่นกรณี ของเสกก็ไม่ใช่คดีฆ่าคน หรืออุกฉกรรจ์ เสก มีศักยภาพ มีความสามารถกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมสนับสนุนในทางนั้น ซึ่งนอกจาก เสก โลโซ แล้ว ทางกกท. ยังประสานขอความร่วมมือ เอาน้องๆผู้ต้องขังที่อบรมมวยไทยไปโชว์ในพิธีเปิดซีเกมส์ที่จะมีขึ้นในเดือนธ.ค.นี้ด้วย