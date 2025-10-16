รวบเจ้าพ่อเงินกู้ดอกเบี้ยโหด สารภาพเคยเป็นลูกทีมมาก่อน เห็นช่องทำเงินเลยผันตัวมาทำเอง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร สั่งการให้ พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บํารุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พ.ต.ท.พร้อมพล นิตย์วิบูลย์ รอง ผกก กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอม.4 ช่วยฯกก.2 บก.สอท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 นำหมายค้นศาลจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ค359/2568 ค้นบ้านในต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เข้าจับกุมนายชินวัตร อายุ 33 ปี เจ้าของบ้าน พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีรายชื่อลูกค้ากู้เงิน 1 เล่ม และนามบัตรเงินทุน ชักชวนให้ลูกค้ากู้เงินจำนวนหนึ่ง
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.4 ตรวจพบผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี “TIW CHINAWAT” ได้โพสต์โชว์รูปนามบัตรเงินทุน ซึ่งเป็นการโฆษณาให้บริการเงินทุนด่วน โดยมีการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้ามากู้เงิน ในวงเงินคนละตั้งแต่ 1,000-100,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 20 ต่อ 24 วัน ซึ่งเป็นอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ถ้าผู้กู้เงินในยอด 10,000 บาท ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ วันละ 500 บาท เป็นเวลา 24 วัน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท พบมียอดเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 1 ล้านบาท
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าและชาวรากหญ้า ที่ต้องการใช้เงินด่วน หากสนใจกู้เงิน จะมีทีมงานเข้าไปติดต่อ เพื่อถ่ายบัตรประชาชน ปักหมุดที่บ้านผู้กู้ และถ่ายภาพบ้าน ประกอบการพิจารณา โดยจะเน้นให้ที่อยู่ตามบัตรประชาชนตรงกับที่อยู่ตามบ้านที่ลูกค้าพักอาศัย เพื่อป้องกันการหลบหนี ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลศาลออกหมายค้นบ้านพักและเข้าจับกุมตัวไว้ได้พร้อมของกลาง
จากการสอบสวนนายชินวัตร ให้การยอมรับว่า ได้ลักลอบปล่อยเงินกู้มานานกว่า 1 ปี โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริง โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นลูกทีมเก็บเงินกู้มาก่อน พบว่าให้ผลค่าตอบแทนดี และสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับรู้วิธีดำเนินการ จึงผันตัวมาทำเอง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ,ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยหาซึ่งเงินทุนให้ผู้อื่นกู้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป