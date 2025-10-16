ปปง. แจงปม อเมริกา-อังกฤษ อายัดทรัพย์ คริปโต เฉินจื้อ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ

สำนักงาน ปปง. ชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้ออกเอกสารช่าว โดยระบว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท
รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงิน กับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง.จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มายังสำนักงาน ปปง. หากว่าพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่