ปปท.บุกจับ นักวิชาการเงินประกันสังคม ยักยอกเงินผู้ประกันตน นำเงินไปใช้ในทาง ผิดศีลธรรม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ปปท. เขต 6 และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กอท.มอบให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 6 โดย พ.ต.ต.ภาคิน ภู่ประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร.ต.อ.สมบูรณ์ อินทร์ทับ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.19/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566เข้าดำเนินการจับกุม นางสายน้ำ ทองดี(นามสมมุติ)อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาเป็นชาว ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด สนง.ประกันสังคม จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

ซึ่งได้กระทำความผิดยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคม ตามมาตรา 33 ไปโดยทุจริต ความเสียหาย 176,780.98 บาท มีผู้เสียหายที่เป็นนายจ้างประกอบการและผู้ใช้แรงงานเกือบ 30 ราย กล่าวคือ รับเงินจากนายจ้าง-แรงงานผู้ประกันตน เงินสมทบ ม.33 ม.39 ม.40 แล้วไม่นำฝากธนาคารแล้วนำไปใช้ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172

ซึ่งผู้กระทำผิดได้มีพฤติกรรมยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคมมาตั้งแต่วันที่ 9 -30 ก.ค. 64 จากนั้นก็ได้หลบหนีไปเป็น รปภ.อยู่แถว ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อถูกจับกุมผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ โดยให้การว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องทำไปเช่นนั้น แต่จากการสืบเชิงลึกของ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ และ ป.ป.ท.เขต 6 เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม จึงได้หน้ามืดกระทำการผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหา ส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

