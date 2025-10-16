ปปท.บุกจับ นักวิชาการเงินประกันสังคม ยักยอกเงินผู้ประกันตน นำเงินไปใช้ในทาง ผิดศีลธรรม

ปปท. จับกุม นักวิชาการเงิน สนง.ประกันสังคม ยักยอกเงิน นายจ้าง เงินสมทบผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายณรงวิทย์ สุวรรณสิทธิ์ ผอ.ปปท. เขต 6 และ พ.ต.ท.สราวุธ คำเหลือง ผอ. กอท.มอบให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เขต 6 โดย พ.ต.ต.ภาคิน ภู่ประเสริฐ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ร.ต.อ.สมบูรณ์ อินทร์ทับ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ นำหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.19/2568 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566เข้าดำเนินการจับกุม นางสายน้ำ ทองดี(นามสมมุติ)อายุ 49 ปี ภูมิลำเนาเป็นชาว ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสังกัด สนง.ประกันสังคม จ.เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
ซึ่งได้กระทำความผิดยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคม ตามมาตรา 33 ไปโดยทุจริต ความเสียหาย 176,780.98 บาท มีผู้เสียหายที่เป็นนายจ้างประกอบการและผู้ใช้แรงงานเกือบ 30 ราย กล่าวคือ รับเงินจากนายจ้าง-แรงงานผู้ประกันตน เงินสมทบ ม.33 ม.39 ม.40 แล้วไม่นำฝากธนาคารแล้วนำไปใช้ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172
ซึ่งผู้กระทำผิดได้มีพฤติกรรมยักยอกเบียดบังเงินประกันสังคมมาตั้งแต่วันที่ 9 -30 ก.ค. 64 จากนั้นก็ได้หลบหนีไปเป็น รปภ.อยู่แถว ต.บางกระดี่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เมื่อถูกจับกุมผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ โดยให้การว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจึงต้องทำไปเช่นนั้น แต่จากการสืบเชิงลึกของ ป.ป.ช.เพชรบูรณ์ และ ป.ป.ท.เขต 6 เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาน่าจะนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม จึงได้หน้ามืดกระทำการผิดกฎหมายดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้ผู้ถูกกล่าวหา ส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป