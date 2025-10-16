สะกดรอย จับหัวโจกจีนเทา พาแก๊งบัญชีม้าตระเวนถอนเงินสด ตู้เอทีเอ็มย่านดินแดง
วันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. นำกำลังเข้าจับกุมนายเซง (สงวนนามสกุล) (Mr.Zeng) อายุ 40 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5172/2568 ลงวันที่ 5 ก.ย.68 ข้อหา “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ทุจริตหรือหลอกลวง โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, สมคบฟอกเงิน, เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่บริเวณริมฟุตปาธ ถนนรัชดาภิเษก แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังเชิญตัวกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าชาวไทยมารับทราบข้อกล่าวหาเดียวกันอีก 5 รายด้วย
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายรายหนึ่งเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจ กก.3 บก.ปอท. หลังถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 640,000 บาท หลังจากรับเรื่องเจ้าหน้าที่จึงแกะรอยสืบหาเบาะแส กระทั่งทราบว่าเมื่อคนร้ายหลอกเอาเงินจากผู้เสียหายมาแล้ว นายเซง ผู้ต้องหาชาวจีน ตัวการสำคัญของขบวนการ ก็จะพากลุ่มคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้าไปตระเวนถอนเงินสดตามตู้เอทีเอ็มภายในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่ กทม. จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังลงพื้นที่เฝ้าสะกดรอยติดตาม กระทั่งพบตัวนายเซง กำลังพากลุ่มบัญชีม้าชาวไทย จำนวน 5 คน ตระเวนกดเงินสดอยู่ในพื้นที่ย่านดินแดง จึงเข้าจับกุมตัวนายเซงได้พร้อมเงินสดของกลาง จำนวน 2 แสนบาท นอกจากนี้ ยังได้เชิญตัวกลุ่มคนไทยเจ้าของบัญชีม้าทั้ง 5 ราย มาแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกัน
สอบสวน นายเซง ผู้ต้องหาชาวจีน ให้การรับสารภาพว่า ร่วมก่อเหตุดังกล่าวจริง โดยตนนั้นทำหน้าที่เป็นคนคุมบัญชีม้าไปตระเวนถอนเงิน ก่อนจะนำเงินสดดังกล่าวไปส่งมอบให้กับชาวจีน หัวหน้าขบวนการที่ย่านห้วยขวางอีกทอดหนึ่ง พร้อมกันนี้ยังยอมรับด้วยว่า ตนลักลอบเข้ามาประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ ฝั่งสามเหลี่ยมทองคำ จ.เชียงราย เพื่อมาทำงานนี้โดยเฉพาะ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป