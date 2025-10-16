กองปราบ ตามรวบพี่ชายวัย20 ล่วงละเมิดน้องสาวในไส้อายุ12 เจ้าตัวปากแข็ง-ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

กองปราบ ตามรวบพี่ชายวัย 20 ล่วงละเมิดน้องสาวในไส้วัย 12 เจ้าตัวปากแข็ง-ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ท.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายณัฐวุฒิ (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดลำปาง ที่ จ.294/2568 ลงวันที่ 3 ก.ย.67 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม” และยังเป็นผู้ต้องหาตามประกาศสืบจับของสตช.ปี 2568 ลำดับที่ 107 ได้บริเวณหน้าบ้านเช่าหลังหนึ่งใน ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2567 นักจิตวิทยาได้พา ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ปี เข้าแจ้งความว่าถูก นายณัฐวุฒิ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ ๆ กระทำชำเรา เหตุเกิดที่บ้านพักในพื้นที่ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2567
ต่อมาพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ จึงได้ประสานตำรวจ สภ.เวียงแหง เข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งฝาย จ.ลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป