แก๊งจีนเช่ารถตระเวนงัดบ้าน เตรียมบินหนี ไม่รอดถูกรวบคาสนามบิน ยึดของกลางอื้อ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 และ พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.บก.น.2 สั่งการให้ พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.อำนาจ ฉ่ำชะเอม รอง ผกก.สส.สน.ดอนเมือง พ.ต.ท.ภาคิน ดอกไม้ สว.สส.สน.ดอนเมือง กำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมือง ร่วมกันจับกุมตัว MR.LIN LI อายุ 38 ปี สัญชาติจีน และ MR.XIAOWU LIU อายุ 39 ปี สัญชาติจีน พร้อมของกลาง
รายการของกลาง สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 บาท จำนวน 1 เส้น สร้อยคำทอง น้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 1 เส้น แหวนทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 วง แหวนหัวพลอยน้ำเงิน จำนวนว 1 วง แหวนพลอย จำนวน 1 วง สร้อยข้อมือ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 1 เส้น พระหลวงพ่อเพชร จำนวน 1 องค์ พระสังกัจจายน์ จำนวน 1 องค์ พระหลวงพ่อโพธิ์ จำนวน 1 องค์ พระพุทธชินราช จำนวน 1 องค์ นาฬิกา Casio สีทอง จำนวน 4 เรือน แหวนอินเดีย จำนวน 1 วง แหวนพลอยนิล จำนวน 1 วง แหวนทองคำลายหัวดอกไม้ จำนวน 1 วง พระ ร.5 จำนวน 1 องค์ ต่างหูปลาโลมา จำนวน 1 ข้าง เงินสด จำนวน 11,000 บาท ธนบัตรที่ระลึก 3 ชุด ธนบัตรที่ระลึกราชินี ฉบับละ 100 บาท จำนวน 1 ฉบับ ธนบัตรที่ระลึก 100 จำนวน 1 ฉบับ พระธรรมโชติ จำนวน 3 องค์ พระหลวงพ่อทวดทรงหยดน้ำ จำนวน 1 องค์ เศษกรอบพระทอง จำนวน 2 ชิ้น แหวนทองคำรูปหัวใจ จำนวน 1 วง และจี้พลอย จำนวน 1 อัน หมวกแก๊ปสีดำ 1 ใบ เสื้อแขนกุดสีน้ำตาล 1 ตัว
จับกุมได้บริเวณลานจอดรถโซน 3 ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ผู้เสียหายซึ่งมีบ้านพักอยู่ในซอยสรณคมน์ 3 เข้าแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค. ตนเองได้ออกไปทำธุระนอกบ้าน เมื่อกลับมาเวลาประมาณ 21.30 น. พบว่าภายในบ้านถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจาย เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินพบว่า พระเครื่อง จำนวน 3 องค์ พระเหรียญ อีกจำนวนหนึ่ง มูลค่าประมาณ 5 หมื่นบาท ที่เก็บไว้ที่ชั้น 2 ได้หายไป เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบคนร้ายปีนรั้วเข้ามาแล้วงัดเข้าบ้านจากประตูด้านหลัง
วันเดียวกัน มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ในซอยสรณคมน์ 9 เข้าแจ้งความว่าเวลาประมาณ 16.30 น. ( 15 ต.ค. ) หลังจากผู้แจ้งกลับมาถึงบ้านพบร่องรอยประตูบ้านถูกงัดเสียหาย เมื่อเปิดเข้าไปในบ้านพบมีร่องรอยถูกรื้อค้น จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบเวลาประมาณ 20.30 น. วันที่ 14 ต.ค. คนร้ายจำนวน 3 คน เดินไปมาอยู่ที่ประตูรั้ว ก่อนที่คนร้ายจำนวน 2 คน ปีนรั้วหน้าบ้านเข้ามาในบ้าน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาทีคนร้ายทั้ง 2 คนได้เดินออกมาทางกำแพงข้างบ้าน แล้วกระโดดออกทางหน้าบ้านหลบหนีไป ตรวจสอบพบทรัพย์สิน สร้อยทอง พระเลี่ยมทอง แหวนทอง นาฬิกา พระเครื่อง รวม 28 รายการมูลค่ากว่า 310,000 บาท ที่เก็บไว้ในตู้เซฟได้หายไป
ทั้งนี้ จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายังไม่ยอมให้การใด ๆ อ้างว่าเดินทางมาแค่ 2 คนเพื่อท่องเที่ยว และกำลังจะกลับแต่มาถูกจับ ซึ่งแนวทางการสืบสวนพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เดินทางมาจากประเทศจีน ลงที่สนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 ต.ค. และจะเดินทางกลับในวันที่ 15 ต.ค. จากนั้น MR.LIN LI ได้เช่ารถยนต์เก๋ง โตโยต้า ยาริส สีขาว มาขับตระเวนไปยังที่ต่างๆในหลายพื้นที่ ทั้งดอนเมือง สายไหม บางเขน ห้วยขวาง เขตรอยต่อปทุมธานี และในการก่อเหตุแต่ละครั้งจะไปด้วยกัน 3 คน หลังก่อเหตุเสร็จก็จะแบ่งทรัพย์สินกันพกติดตัว เพื่อไม่ให้ผิดสังเกตุ และเลี่ยงการตรวจสอบ ซึ่งขณะจับกุมเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องหาเพียง 2 คน พร้อมของกลางในตัวผู้ต้องหาขณะกำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศจีน ส่วนเพื่อนอีก 1 คนอยู่ระหว่างการสืบสวน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนจีนกลุ่มนี้อาจจะมีการไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นๆอีกหลายครั้ง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป,ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยาพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป