ชื่นชม 2 ตร.สายตรวจปทุมวัน ปั๊มหัวใจช่วยชีวิต ตาวัย 72 อาหารติดคอจนรอดชีวิต
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ปทุมวัน รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสน.ปทุมวัน เกิดเหตุชายสูงอายุประมาณ 70 ปี อาหารติดคอ บ้านเลขที่ 91/5 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครส.ต.ท.กิตติกร แก้ววรรณา ผบ.หมู่ (ป) สน.ปทุมวัน พร้อมด้วย ส.ต.ท.ธวัชชัย เกลี้ยงไธสง ผบ.หมู่ (ป) สน.ปทุมวัน จึงเข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 เวลา 20.18 น. ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบนายสมชาย อายุ 72 ปี นอนแน่นิ่งหมดสติ ไม่มีชีพจร จึงได้รีบประสานกู้ชีพพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลรพ.เลิดสิน เข้าทำการช่วยเหลือ เรียบร้อย ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 นาย พยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำซีพีอาร์ปั๊มหัวใจชีพจรชายดังกล่าวไดด้กลับมาปกติ และนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อรักษาตัวต่อไป
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทั้ง 2 นายดังกล่าว สามารถช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ประสบภัยอันตรายชีพจรหยุดเต้นจนฟื้นตัวกลับมานำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวต่างแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 นายที่เข้าช่วยเหลือในเหตุดังกล่าวอีกด้วย