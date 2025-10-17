เจอตัวหนุ่มอังกฤษแล้ว เหตุหลงป่าอยู่ 14 วัน ต้องกินมด-เปลือกไม้ ประทังชีวิต
จากกรณีนายลอว์เรนซ์ สตอลลาร์ด ออเนอร์ หนุ่มสัญชาติอังกฤษ อายุ 19 ปี ที่แม่แจ้งความว่าหายตัวไปจากบ้านที่พัทยาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. พร้อมประกาศหาตัวด้วยเกรงว่าลูกจะถูกแก๊งสแกมเมอร์ คอลเซนเตอร์ล่อลวงไปเมียนมานั้น ล่าสุดมีผู้พบตัวแล้ว
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากประชาชนในพื้นที่ และ มูลนิธิวันสกาย เมื่อวันที่ 11 ต.ค. เวลา 19.30 น. ว่าได้พบนายลอว์เรนซ์แล้วที่บริเวณ วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ม.9 บ้านพระเจดีย์สามองค์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และขอส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่
โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าพยายามค้นหาในหลายวิธี รวมถึงติดรูปของผู้สูญหายในบริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก และ จุดตรวจต่างๆ รวมถึงประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกับชุดประสานทหารเมียนมา, กองกำลัง.KNLA และ กองกำลัง DKBA
กระทั่งเมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้พบตัวลอว์เรนซ์แล้ว หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าจึงได้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี และ เจ้าหน้าที่ สภ.สังขละบุรี ในการดำเนินการรับตัวผู้สูญหาย โดยพาหนุ่มอังกฤษรายนี้ไปพักฟื้น ณ มูลนิธิวันสกาย
นายลอเรนซ์กล่าวว่า เขาเดินทางมาจาก กทม.โดยรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลมายัง อ.สังขละบุรี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. เพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองพญาตองซู รัฐกะเหรี่ยง ที่อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ด้วยความสนใจไปเที่ยวหลังจากอ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
เมื่อตนมาถึงบริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ เจ้าหน้าที่ตม. อ.สังขละบุรี แจ้งว่า ช่องทางพระเจดีย์สามองค์ยังไม่เปิดให้บุคคลผ่านเข้า-ออกได้ และพาตนมาส่งที่ ท่ารถตู้โดยสาร บ้านพระเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ขึ้นรถตู้โดยสารไปกรุงเทพฯ แต่ตนไม่อยากกลับ จึงเดินสำรวจพื้นที่ธรรมชาติเอง
ระหว่างที่กำลังเดินอยู่บริเวณริมถนน ในพื้นที่ ม.9 บ้านพระเจดีย์สามองค์นั้น ได้พบกับกลุ่มชาย (ไม่ทราบชื่อ) จำนวน 3 นาย โดยชายกลุ่มนี้เข้าใจว่าตนกำลังหาห้องพักบริเวณใกล้เคียง จึงได้พาไปส่งที่ เซ็นจูรี ฮอต สปริง รีสอร์ต แต่ตนมีเงินไม่เพียงพอที่จะเปิดเช่าห้องพัก จึงได้เดินทางออกจากรีสอร์ท และได้เดินลึกเข้าไปในเส้นทางที่เป็นสวนยางพาราเพียงคนเดียว
“ตอนนั้นเป็นเวลามืดค่ำแล้ว ผมจึงเดินหลงทางและหาทางออกไม่ได้ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างนั้นประทังชีวิตด้วยการกินมด และเปลือกไม้” ลอว์เรนซ์กล่าวและว่า ต่อมาวันที่ 11 ต.ค. มีประชาชนมาพบเขาและพาไปพักคอยและกินอาหาร ณ วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล จนได้รับความช่วยเหลือในที่สุด