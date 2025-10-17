ร้องกองปราบ เอเยนซี่เก๊ อ้างชื่อพชร์ อานนท์ พาเข้าวงการบันเทิง เสียหายนับสิบ มูลค่าหลายแสน

ผู้เสียหายร้องกองปราบ หลังตกเป็นเหยื่อเอเยนซี่เก๊ อ้างชื่อพชร์ อานนท์ พาเข้าวงการบันเทิง เสียหายนับสิบ มูลค่าหลายแสนบาท
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมนายอภิรุจ มิ่งขวัญตา หรือ พชร์ อานนท์ ผู้กำกับดัง นำผู้เสียหายเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ถูกหลอกให้เป็นดารานักแสดงจำนวนมาก เสียหายหลายแสนบาท
โดย น.ส.สุภัทราวดี ภู่เจริญยศ ผู้เสียหายเล่าว่า ได้รู้จักคนร้ายผ่านทางโทรศัพท์ที่ติดต่อมาชักชวนให้ไปทำงานในวงการบันเทิงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ลักษณะงานคือเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นไปลงในแพลตฟอร์ม YouTube แต่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง จากนั้นก็มีการร้องขอบัญชีธนาคารส่วนตัวของตน อ้างว่าจะมีนักแสดงรายอื่นๆ โอนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่เกี่ยวกับการแสดง จากนั้นก็จะโอนต่อไปยังบัญชีของคนร้าย
ซึ่งตนไม่ได้เอะใจเพราะมั่นใจว่าคนร้ายเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากอ้างว่ารู้จักกับพชร์ อานนท์ และมีเด็กในสังกัดมาร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก และยังร่วมงานซีรีส์ระดับโลกอย่าง the white lotus ต่อมาเริ่มมารู้ความจริงเพราะผลงานของนักแสดงคนอื่นๆ รวมทั้งตนไม่ได้ออกสู่สาธารณะเลย จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน
ในขณะที่ นางเก๋ (สงวนชื่อและนามสกุล) ผู้ปกครองของผู้เสียหาย กล่าวว่า รูปแบบของคนร้ายนั้น มีการทักแชตเข้ามาในกลุ่มเฟซบุ๊กหานักแสดง ก่อนที่จะติดต่อผ่านโทรศัพท์ให้ไปแคสติ้งตามสถานที่ต่างๆ ที่นัดไว้ โดยมีข้อแม้ว่าอุปกรณ์นักแสดงรวมถึงเสื้อผ้าจะต้องสั่งซื้อจากคนร้ายในราคาตั้งแต่หลัก 10 ถึงหลัก 1,000 บาท โดยให้มีการโอนเงินไปยังบัญชีร้านเช่าเสื้อผ้า เอาบัญชีของร้านมาเป็นผู้รับเงิน ทำทีว่ามีร้านเช่าชุดจริง ซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวน 10 ราย
จึงอยากฝากเตือนผู้ปกครองว่าการที่จะให้บุตรหลานเป็นนักแสดงในช่วงปิดเทอมต้องมีการตรวจสอบ และระมัดระวังมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในวงการ เนื่องจากคนร้ายมีความรู้และความเข้าใจกับขั้นตอนการทำงานของวงการบันเทิงเป็นอย่างดี
นายอภิรุจ หรือ พชร์ อานนท์ กล่าวว่า หลังจากตนรับทราบข้อมูลว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกเข้าวงการบันเทิง โดยเฉพาะมีการกล่าวอ้างชื่อตน ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง เพราะส่วนตัวหากจะติดต่อนักแสดงหรือจะเอาเด็กมาปั้นเป็นดาราจะเป็นผู้ติดต่อไปเอง โดยไม่มีนายหน้าหรือเสียค่าใช้จ่าย เป็นเพียงแค่การนัดมาพูดคุยตามสถานที่ต่างๆ หรือจะมีลูกน้องคนสนิทเป็นคนหานักแสดงและหาเบอร์ให้ตนเองติดต่อโดยตรง
ซึ่งปัจจุบันตนไม่ได้ปั้นนักแสดงแล้ว มีเพียงเด็กที่อยู่ในสังกัดเพียง 5-6 คนเท่านั้น เพราะปัจจุบันไม่มีเวลาไปหาเด็กทำงาน เป็นผู้กำกับหนังอย่างเดียว
พร้อมย้ำว่าภาพถ่ายที่ผู้เสียหายระบุว่าเป็นคนร้ายที่เอามาในวันนี้ยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักมาก่อน ส่วนพฤติกรรมที่มีการเรียกเก็บเงินจากนักแสดงที่จะเข้าสู่วงการเป็นของปลอมแน่นอน
นายแทนคุณกล่าวว่า วันนี้พาผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคน ร่วมประมาณ 30 ราย มูลค่าความเสียหายหลักแสนบาท เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน บก.ป. ฐานความผิดฉ้อโกงประชาชน โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะอาศัยจังหวะที่เด็กปิดเทอม สร้างผลงานที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จึงใช้โอกาสขโมยความฝันความรู้สึกของเด็กเหล่านี้ทำให้เกิดการหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อในที่สุด โดยเชื่อว่ายังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อกับคนร้ายนี้อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การกล่าวอ้าง พชร์ อานนท์ เป็นเพียงจำนวนหนึ่ง แต่ยังมีการกล่าวอ้างกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเพื่อหลอกเหยื่ออีกหลายราย