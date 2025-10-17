ตร.ไซเบอร์ ลุยจับเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียน 15,200 ล้านต่อปี เตรียมแถลงบ่ายนี้

ตร.ไซเบอร์ ลุยจับเครือข่ายเว็บพนัน เงินหมุนเวียนกว่า 15,200 ล้านต่อปี เตรียมแถลงบ่ายนี้
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ตำรวจไซเบอร์ รายงานว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 341/2568 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีรมว.กระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธาน และผบ.ตร.เป็นกรรมการ
กระทรวงยุติธรรม และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย บช.สอท.-ตำรวจไซเบอร์ กวาดล้างเว็บพนัน โดยได้ จับเครือข่ายใหญ่ เงินหมุนเวียนรวมกว่า 15,200 ล้านต่อปี
เตรียมแถลงข่าว 14.00 น. วันนี้ ที่ กระทรวงยุติธรรม โดยมี รมว.กระทรวงยุติธรรม พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ นำแถลงเอง