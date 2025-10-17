รวบสาวขอทานเขมร นำลูกหลานเร่ขอเงิน-ขายของย่านหาดป่าตอง ทำนทท.เดือดร้อนรำคาญ

รวบสาวแก๊งขอทานเขมร นำลูก-หลานออกมาเดินเร่ขอทาน-ขายของย่านหาดป่าตอง สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. ร่วมกันจับกุม น.ส.ไอซ์ อายุ 26 ปี สัญชาติกัมพูชา ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ที่ จ.11/2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ข้อหา “ร่วมกันบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด, บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอมให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อน, ร่วมกันใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตฯ” บริเวณริมถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ทราบว่า เมื่อปี 2567 ผู้ต้องหากับพวกชาวกัมพูชาได้ร่วมกันนำเด็กชาวกัมพูชาซึ่งเป็นลูกหลานของพวกตนเองมาเดินเร่ขอทาน และขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ย่านหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สร้างภาพลักษณ์เสื่อมเสียให้แก่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทย รวมทั้งสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการจนทราบว่า น.ส.ไอซ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา ที่เข้ามาหาอยู่ที่จ.ภูเก็ต นานนับปีแล้ว โดยยังพักอาศัยอยู่บริเวณถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จึงเข้าตรวจสอบ ก่อนจับกุมดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่ง สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป