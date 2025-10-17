สกัดจับ3ไต้หวัน แก๊งค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ลอบขน เต่าดาว-กิ้งก่า-จระเข้ สุดทารุณจับมอมยาสลบ

“ปทส.-ศุลกากร สกัดจับ3ไต้หวัน แก๊งค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ลอบขนเต่าดาว-กิ้งก่า-จระเข้ สุดทารุณจับมอมยาสลบ ยัดอัดใส่ถุงหน่องผูกติดกับขา หวังผ่านด่าน”
เมื่อวันที่ 17 ต.ค. พล.ต.ต.เอนก เตาสุภาพ ผบก.ปทส. สั่งการ พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส.พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย รรท. ผกก.1 บก.ปทส. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.1 บก.ปทส. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ,เจ้าหน้าที่ศุลกากร เข้าจับกุมนาย ชู ชิง ชุง (MR. HSU CHING CHUNG) อายุ 53 ปี นาย หง จื้อ เสี่ยน (MR. HONG ZHI-XIAN) อายุ 40 ปี นาย หยาง จง จู๋ (MR.YANG TSUNG-JU) อายุ 36 ปี ทั้งหมดสัญชาติไต้หวัน
พร้อมของกลางสัตว์ป่าหายาก จำนวน 52 ตัวแยกเป็นเต่าจักร 3 ตัว, เต่าดาวอินเดีย 1 ตัว, เต่าแมงมุม 1 ตัว, ลูกเต่าดาว 32 ตัว, เต่าดาว 2 ตัว, เต่าปูลู 4 ตัว, เต่าภูเขา 2 ตัว และกิ้งก่าจระเข้ 7 ตัว ได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ขณะเตรียมลักลอบขนลำเลียงส่งออกต่างประเทศ
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ได้จับกุมตัวนายชิว ขัวชู (MR. CHIU KUO-SHU) อายุ 54 ปีชาวไต้หวัน พยายามลักลอบขนนางอาย 2 ตัว กระรอก 1 ตัว, ตัวนาก 3 ตัว และเต่าจักร อีก 2 ตัว ออกนอกประเทศ ผ่านสนามบินดอนเมืองด้วยการซุกซ่อนสัตว์เหล่านี้ไว้ตามร่างกาย โดยนำสัตว์มามอมยาจนสลบก่อนยัดใส่ถุงน่องแล้วพันปิดทับอีกชั้นด้วยผ้าอย่างแน่นหนา จากนั้นจึงนำไปมัดติดตามร่างกายของตนเอง เพื่อปกปิดหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่
ต่อมาหลังจับกุมตัวนายชิว ขัว ชู ได้นั้น ตำรวจ กก.1 บก.ปทส. จึงเร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสเพื่อขยายผลต่อเนื่อง จนทราบว่า มีการทำกันเป็นเครือข่าย และเตรียมจะลักลอบขนสัตว์ป่าหายากล็อตใหญ่ออกนอกประเทศด้วยวิธีการเดิมผ่านสนามบินดอนเมืองอีกครั้ง จึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบตัว ผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้ กำลังจะเดินทางออกนอกประเทศด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นตามร่างกายจนกระทั่งพบเจอสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก ซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณขาจริง จึงทำการจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า อยู่ร่วมในขบวนการดังกล่าวจริง โดยทำหน้าที่เป็นคนลักลอบขน ค่าจ้างครั้งละ 3 หมื่นบาท ทำมาแล้ว 2 ครั้ง ส่วนสัตว์เหล่านี้รับซื้อต่อมาจากชายไทยอีดทอดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึงไต้หวันแล้วก็จะนำไปขายต่อให้กับกลุ่มคนที่ชื่นชอบสัตว์ชนิดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา “มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต,พยายามส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และ พยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ฯก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปทส.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป