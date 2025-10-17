บุกร้านดังย่านพระนคร ขายสมุนไพรเถื่อน อ้างสรรพคุณเกินจริง ยึดของกลาง 2.1 หมื่นชิ้น มูลค่า 5 ล้าน 

ปคบ. ร่วม อย. ทลายแหล่งสมุนไพรเถื่อนย่านพระนคร ยึดของกลาง มูลค่า 5 ล้านบาท เตือนผู้บริโภคให้ระวังอวดอ้างสรรพคุณที่เกินความเป็นจริง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ต คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ.สั่งการให้พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้าตรวจค้นร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในพื้นที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา รวม 21,320 ชิ้น มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รับร้องเรียนให้ตรวจสอบผู้ลักลอบขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการกระจายสินค้าไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสมุนไพรดังกล่าวไม่มีเลขทะเบียนสมุนไพร และกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น บำรุงสมอง, บำรุงหัวใจ, ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสตรีมีครรภ์, แก้อัมพาต, แก้ปวดตามข้อ, แก้เส้นเอ็นพิการ, สมานกระดูกที่แตกหรือหัก, แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก, แก้ถอนพิษแมลงกัดต่อย, แก้คันตามผิวหนัง และใช้ใส่แผลสด หรือทาริดสีดวงทวารได้ สร้างความเข้าใจผิดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานและขอหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นร้านสมุนไพรดังกล่าว พบ น.ส.รุ่ง (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี กำลังขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดกฎหมายให้กับประชาชน จึงตรวจยึดผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ รวม 16 รายการ เช่น ยาหม่องคลายเส้น, ยาหม่องสมุนไพร, ยาดมสมุนไพรไทย, น้ำมันว่าน, และครีมนวดสมุนไพรไทย รวม 21,320 ชิ้น นอกจากนี้ยังพบว่าร้านฯไม่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วย
สอบสวน น.ส.รุ่ง รับสารภาพว่า ตนเรียนรู้และปรับปรุงสูตรสมุนไพรชนิดต่างๆ ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก่อนนำมาผลิตและขายให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งเปิดหน้าร้านและขายทางออนไลน์ ที่ตั้งร้านยังใกล้แหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกด้วย
จึงแจ้งข้อหา “ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ, ไม่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี”
ด้าน พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาโรค ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก อย. และซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้น ส่วนผู้ที่ลักลอบผลิต หรือขาย ก็ขอให้หยุดการกระทำทันที เพราะท่านกำลังทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย เกิดผลกระทบกับร่างกายและเสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
ด้าน นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ขอย้ำเตือนประชาชนให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ฉลากผลิตภัณฑ์มีการแสดงเลขที่ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับ ใบรับแจ้งรายละเอียด หรือใบรับจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรก่อนซื้อทุกครั้ง และเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเถื่อนเหล่านี้ ค่อนข้างอันตราย และไม่สามารถทราบแหล่งผลิตหรือส่วนผสมที่แท้จริงได้ หากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสได้ทันที