3.8 หมื่นวัดเข้าร่วม ‘อี-โดเนชัน’แล้ว กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ห่วงวัดเล็กทำบัญชียาก แนะศาสนิกชนช่วย

แก้ปัญหาอมเงินวัด กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เผย 37,991 วัด เข้าร่วมโครงการ e-Donationแล้ว เพื่อความโปร่งใส เริ่มใช้ 1 ม.ค.69 ห่วงวัดขนาดเล็กทำบัญชียาก อยากให้ศาสนิกชนช่วย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมการ(กมธ.)พัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การประชุมกมธ.พัฒนาการเมืองฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีวาระการพิจารณาศึกษาประด็นการบริจาคเงินผ่านโครงการ e-Donation และการจัดทำบัญชีของวัด โดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ช่องทางการบริจาค e-Donation นั้น กรมสรรพากร ได้ประกาศแล้วว่าการบริจาคเงินให้วัดที่จะนำมายื่นภาษีนั้นจะต้องบริจาคผ่านช่องทาง e-Donation เท่านั้น โดยจากการประสานกับธนาคารพาณิชย์และกรมสรรพากร ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) รายงานว่ามีวัดที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งหมด 37,991 วัด จาก 44,428 วัด ทั่วประเทศ
นายฉัตร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ได้พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดอุปสรรคเกี่ยวกับวัดขนาดเล็กว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะอยากส่งเสริมให้วัดต่างๆ เข้าสู่ระบบ e-Donation ซึ่งล่าสุด ธนาคารออมสิน รวมถึงธนาคารพาณิชย์ หลายแห่งให้ความร่วมมือ ช่วยในการรับเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินสด เพื่อให้เกิดช่องทางที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยอาสมัครของสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีร่วมกับพศ.ที่จะเข้าไปช่วยเหลือวัดในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง
“ยังมีความห่วงใยในวัดเล็กๆ ที่อาจจะขาดแคลนบุคคล และพระสงฆ์ทุกรูป ก็ไม่ได้เคยเรียนบัญชีมา รวมถึงไวยาวัจกรส่วนมากก็ไม่ได้เรียนบัญชีหรือจบบัญชีมา ความพยายามที่จะให้วัดและไวยาวัจกรจัดทำบัญชี แม้จะเป็นอย่างง่ายก็ต้องมีการช่วยกัน จึงอยากให้ศาสนิกชนเข้าไปช่วยด้วย ซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยในรายละเอียดเพื่อให้วัดต่างๆ สามารถเข้าสู่ระบบ ดังนั้นจึงอยากให้ศาสนิกชนรับทราบความคืบหน้าการบริจาคจากนี้ไปสามารถทำผ่าน e-Donationได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสของวัด”นายฉัตร กล่าว