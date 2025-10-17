รวบหนุ่มดาวเอ็กซ์ ลวงเด็ก15ถ่ายคลิปลับในที่สาธารณะ เรียกเก็บเงินเข้าแอคล็อก ฟันรายได้5หมื่นต่อเดือน

อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

รวบหนุ่มดาวเอ็กซ์คนตามหลักหมื่น ลวงเด็ก15ถ่ายคลิปอนาจารในที่สาธารณะ เรียกเก็บเงินเข้าแอคล็อก ฟันรายได้5หมื่นต่อเดือน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง สว.กก.1 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายศุภกิตติ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 5997/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค.68 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต เผยแพร่วัตถุ หรือสื่อลามกเด็ก, เพื่อประสงค์แห่งการค้า, ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ , นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก” พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ได้บริเวณหน้าหอพัก ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบบัญชี X  มีผู้ติดตามกว่า 13,200 ราย ได้โพสต์โฆษณาภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจาร เพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้ารับชมผ่านบัญชีแอคล็อกของแพลตฟอร์ม X มีการเก็บค่าสมาชิก จำนวน 299 บาท

ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน สามารถพิสูจน์ทราบผู้เสียหาย ซึ่งพบว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.3 อายุเพียง 15 ปี และทราบอีกว่า ถูกนายศุภกิตติ์ ล่อลวงไปทำคอนเทนต์วิตถาร ถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจารในที่สาธารณะจำนวนหลายครั้ง อาทิ ห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า สะพานลอย ดาดฟ้าหอพัก จนถึงบริเวณริมถนน เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบคอนเทนต์พิสดารดังกล่าว ก่อนนำคลิปมาเผยแพร่ทางโลกโซเชียล สามารถทำรายได้มากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด

สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ถูกชักชวนจากเพื่อนให้ทำอาชีพ Sex Creator ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ โดยเริ่มทำมานานกว่า 2 ปี มีรายได้รวมๆ แล้วประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเดือน พอมาระยะหลังคนดูเริ่มลดลง จึงคิดทำคอนเทนต์เพื่อทำให้มียอดผู้เข้าชมมากขึ้น จึงนำตัวส่ง กก.1 บก.ปคม.ดำเนินคดีต่อไป

