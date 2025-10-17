รวบหนุ่มดาวเอ็กซ์ ลวงเด็ก15ถ่ายคลิปลับในที่สาธารณะ เรียกเก็บเงินเข้าแอคล็อก ฟันรายได้5หมื่นต่อเดือน

รวบหนุ่มดาวเอ็กซ์คนตามหลักหมื่น ลวงเด็ก15ถ่ายคลิปอนาจารในที่สาธารณะ เรียกเก็บเงินเข้าแอคล็อก ฟันรายได้5หมื่นต่อเดือน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง สว.กก.1 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายศุภกิตติ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 5997/2568 ลงวันที่ 14 ต.ค.68 ข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิต เผยแพร่วัตถุ หรือสื่อลามกเด็ก, เพื่อประสงค์แห่งการค้า, ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรฯ , นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก” พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง ได้บริเวณหน้าหอพัก ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบบัญชี X มีผู้ติดตามกว่า 13,200 ราย ได้โพสต์โฆษณาภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจาร เพื่อเชิญชวนบุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้ารับชมผ่านบัญชีแอคล็อกของแพลตฟอร์ม X มีการเก็บค่าสมาชิก จำนวน 299 บาท
ต่อมาเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน สามารถพิสูจน์ทราบผู้เสียหาย ซึ่งพบว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้น ม.3 อายุเพียง 15 ปี และทราบอีกว่า ถูกนายศุภกิตติ์ ล่อลวงไปทำคอนเทนต์วิตถาร ถ่ายคลิปวิดีโอลามกอนาจารในที่สาธารณะจำนวนหลายครั้ง อาทิ ห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า สะพานลอย ดาดฟ้าหอพัก จนถึงบริเวณริมถนน เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบคอนเทนต์พิสดารดังกล่าว ก่อนนำคลิปมาเผยแพร่ทางโลกโซเชียล สามารถทำรายได้มากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน จึงรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ถูกชักชวนจากเพื่อนให้ทำอาชีพ Sex Creator ผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ โดยเริ่มทำมานานกว่า 2 ปี มีรายได้รวมๆ แล้วประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเดือน พอมาระยะหลังคนดูเริ่มลดลง จึงคิดทำคอนเทนต์เพื่อทำให้มียอดผู้เข้าชมมากขึ้น จึงนำตัวส่ง กก.1 บก.ปคม.ดำเนินคดีต่อไป