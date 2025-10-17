สาวช็อก Tesla Model3 กลายเป็น Tesla โครงไก่ อยากได้รถคืน อู่ลั่นถ้าไม่ซ่อมต่อ ก็ไปฟ้องเอา

สาวช็อก จาก Tesla Model 3 กลายเป็น Tesla โครงไก่ อยากได้รถคืน อู่ถ้าไม่ซ่อมต่อ ก็ไปฟ้องเอา
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายการโหนกระแส ได้พูดคุยกันต่อเป็นวันที่2 กรณีดราม่าอู่ซ่อมรถหรูของคุณใหญ่ หลังจากเมื่อวานนี้ (16 ต.ค. 68) ได้มีการพูดคุยในประเด็นของคุณมอสและคุณเจีย คู่รักอินฟลูเอนเซอร์ ที่นำรถตู้ Toyota Alphard ไปซ่อมที่อู่ดังกล่าว แต่เกิดปัญหาเรื่องการรื้อรถโดยไม่แจ้ง, การใช้อะไหล่มือสองผสมกับของใหม่ และข้อพิพาทกับบริษัทประกัน ซึ่งการพูดคุยจบลงโดยยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากกรณีของคุณมอสและเจียแล้ว รายการได้เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายรายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอู่ซ่อมรถแห่งนี้ ได้ร่วมพูดคุยถึงปัญหาที่แต่ละคนได้ประสบ โดยประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวันนี้ คือเรื่องค่าเสียโอกาส และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องนำรถไปจอดทิ้งไว้ที่อู่นานเป็นปีๆ ทำให้ไม่มีรถใช้งาน และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้ผู้เสียหายแต่ละรายได้เล่าถึงประสบการณ์ของตนเองในทำนองเดียวกันว่า หลังจากนำรถเข้าไปซ่อมที่อู่ของคุณใหญ่แล้ว ก็ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด หลายเคสถูกดองงานไว้นานข้ามปี เมื่อติดตามทวงถามก็มักจะได้รับการบ่ายเบี่ยง หรือให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ต้องสูญเสียทั้งเวลาและโอกาสในการใช้รถยนต์เพื่อทำมาหากินหรือใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมาก โดยผู้เสียหายต้องการเรียกร้องให้ทางอู่ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ นอกเหนือจากปัญหาเรื่องคุณภาพการซ่อมและราคาที่สูงเกินจริง และวันนี้ ก่อนเริ่มรายการ คุณใหญ่ เจ้าของอู่ บอกว่า ตั้งแต่มีเรื่อง ทางอู่ก็ได้รับผลกระทบอยู่ แต่วันนี้เราไม่พูดถึงเรื่องนั้น เรามาออกรายการเพื่อหาทางออกให้ลูกค้าทุกคน และมา “ขอโอกาส” ในการดำเนินกิจการอู่ต่อไปได้
อีกเคสที่สร้างความฮือฮา เคสของ คุณจีจี้ เจ้าของรถ Tesla Model 3 รุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนรถเสียหายและไม่มีประกัน
คุณจีจี้ เล่าว่า เธอรู้จักอู่ของคุณใหญ่ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งคุณใหญ่ได้ทำคลิปวิดีโอ และระบุว่ารถคันนี้สามารถซ่อมให้จบได้ในราคา 600,000 บาท แต่เมื่อนำรถเข้าไปประเมินราคาจริง ทางอู่กลับแจ้งว่าราคา 600,000 บาทไม่สามารถทำได้ และค่าซ่อมจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท
หลังจากตกลงทำสัญญาและจ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว 580,000 บาท รถของคุณจีจี้ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม เมื่อเข้าไปดูสภาพรถก็ต้องตกใจ รถหนูกลายเป็น ซี่่โครงไก่ พี่ทำอะไรแบบนี้ พี่บอกว่า 6 แสน รถหนูสตาร์ทติดได้ รถถูกรื้อถอดชิ้นส่วนออกไปจนหมดทั้งคัน ระหว่างนั้นมีการเปิดภาพรถให้ดูในรายการโหนกระแส หนุ่มกรรชัยถึงกลับอุทานออกมา
ด้วยเหตุนี้ คุณจีจี้จึงไม่ต้องการให้คุณใหญ่ซ่อมรถต่อแล้ว และต้องการขอเงินที่จ่ายไปคืนทั้งหมด รวมถึงขอรถคืนพร้อมอะไหล่ที่ถูกถอดออกไป ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนบ้าง โดยคุณจีจี้ยืนยันว่าไม่อยากเสียเวลาไปฟ้องร้อง ต้องการเพียงแค่ให้คุณใหญ่คืนเงินและรถเท่านั้น
ทางด้านคุณใหญ่ได้ชี้แจงว่า ได้สั่งซื้ออะไหล่สำหรับรถของคุณจีจี้มาครบทั้งหมดแล้ว และพร้อมที่จะดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่หากลูกค้าต้องการยกเลิกสัญญาและขอรถคืน คุณใหญ่ก็ยืนยันว่าจะไม่ขอเจรจาด้วย และท้าให้คุณจีจี้ไปดำเนินการฟ้องร้องเอาเอง เนื่องจากทางอู่ได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้ออะไหล่มาทั้งหมดแล้ว หากไม่สามารถตกลงกันได้ ก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมาย