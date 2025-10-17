ทลายเครือข่ายเว็บพนัน-บัญชีม้า เงินสะพัด 1.7 หมื่นล้าน โยงสินบน 40 ล้านขอจ่ายไชยชนก

กระทรวงยุติธรรมจับมือตำรวจไซเบอร์ ลุยทลายเครือข่ายพนันออนไลน์-บัญชีม้า 6 เว็บไซต์ เงินสะพัด 1.7 หมื่นล้าน โยงสินบน 40 ล้านขอจ่ายไชยชนก
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว รัฐบาลเปิดปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์ ส่งดีเอสไอร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ลุยจับหลายเครือข่ายใหญ่ 6 เว็บไซต์เงินหมุนรวมกันกว่า 17,200 ล้านต่อปี
พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า จากกรณีที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้ทราบ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันทำงานสืบสวนสอบสวนในทางลับ และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งมีการกระทำเป็นเครือข่ายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยข้อมูลเบื้องต้นพบมีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนอกประเทศ ทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ DSI ร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ลุยจับหลายเครือข่ายใหญ่เงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 17,200 ล้านต่อปี จับกุมผู้ต้องหา 52 ราย
พล.ต.ท.สุรพลกล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการจับกุมผู้กระทำความผิดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ DSI จับกุมเครือข่ายเว็บพนัน 2 เว็บไซต์ เงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 3 ราย
ส่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้ดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับรวมทั้งสิ้น 49 ราย เงินหมุนเวียนกว่า 15,200 ล้านบาทต่อปี 1.เครือข่ายเว็บพนันหนึ่ง เงินหมุนเวียนกว่า 14,400 ล้านบาทต่อปี จากเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ คาดว่าทำเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ได้ตรวจค้นทั้งในพื้นที่เชียงใหม่, สระแก้ว, จันทบุรี และชลบุรี พร้อมกันทั้งหมด 11 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 15 ราย 2.เครือข่ายอีกเว็บไซต์หนึ่ง เงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาทต่อปี
ค้นเป้าหมายทั้งในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัดพร้อมกัน ทั้งหมด 4 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 8 ราย 3.เครือข่ายขายหวยออนไลน์ เงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ขายหวยออนไลน์ ในพื้นที่ จ.เชียงราย ค้นเป้าหมายในพื้นที่ จ.เชียงราย 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 3 ราย 4 เครือข่ายอีกหนึ่งที่ ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี และจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย
5.เครือข่ายกดเงินบัญชีม้าส่งเจ้าของเว็บพนัน จากเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายต่างๆ มีเงินหมุนเวียนระดับหลักร้อยล้าน ตรวจค้น 1 จุด จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย
6.คดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 16 ราย
เมื่อถามว่าการจับกุมทั้ง 6 เว็บไซต์ในครั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับปมสินบน 40 ล้าน ของนายไชยชนก เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการที่กองปราบปรามกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับสินบน 40 ล้านอย่างไร มีบางส่วนที่เส้นเงินไปแตะกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนและสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนจะไปถึงหรือไม่ ต้องขยายผลต่อ ส่วนที่นายไชยชนกไปแจ้งความแล้ว กองปราบปรามดำเนินการ
ด้าน พล.ต.ท.สุรพลกล่าวว่า การจับกุมทั้ง 6 เว็บไซต์นี้ยืนยันว่าจะดำเนินการขยายผลให้มากที่สุด เบื้องต้นได้ดำเนินการจับกุมตามการแจ้งเบาะแสของ รมว.ดีอี ทั้งผู้ถือบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่กดเงิน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผลว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างเกี่ยวข้องกับสินบน 40 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ 6 เว็บไซต์นี้เท่านั้น แต่ต้องขอระยะเวลาในการทำงานก่อน
เมื่อถามถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ซึ่งพบว่ามีที่ทำการบริษัทในอาคารเอสซี แอสเสท และชิโนทัย พล.ต.ท.รุทธพลกล่าวว่า ขอไปตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อน วันจันทร์ที่ 20 ต.ค.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยประชุมครั้งแรกในช่วงบ่าย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานในเรื่องดังกล่าวก่อน หากมีรายละเอียดจึงจะมาชี้แจงต่อไป