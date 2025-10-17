ผบช.ก. นำ CIB จัดกิจกรรม จิตอาสา มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย อยุธยา

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) “พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จัดกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
นำโดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. นำคณะจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าเยี่ยมเเละมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง และพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 16 ตำบล 101 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนได้รับความเสียหาย กว่า 10,000 คน
ซึ่งได้เตรียมถุงยังชีพของมูลนิธิตำรวจสอบสวนกลาง 1,800 ชุด ภายในบรรจุอาหาร ของใช้จำเป็น เช่น ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, น้ำดื่ม และนม ให้แก่ ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังเข้าเยี่ยม เเละมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง เพื่อส่งต่อมอบรอยยิ้มบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน