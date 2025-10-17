ปปง. เผยผลตรวจสอบ เบน สมิธ ไม่พบข้อมูล ถูกดำเนินคดีอาญา ความผิดฐานฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 รายงานว่าจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ส่งหนังสือ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึง นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ
โดยระบุว่า ตามที่หนังสือของท่าน ฉบับลงวันที่ 8 ตุลาคม 2568 อ้างถึง ท่านในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายเบน สมิธ ขอความอนุเคราะห์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยืนยันข้อมูลว่านายเบน สมิธ หรือนายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ (Mr.Benjamin Mauerberger) เคยถูกกล่าวโทษหรือดำเนินคดีโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(สำนักงาน ปปง.) หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 38 ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงขอแจ้งว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง. ไม่ปรากฏข้อมูลการถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน หรือเป็นบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ลงชื่อ นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
