เลขาฯป.ป.ส. ลุยตรวจโรงงานเคมีสมุทรปราการ อายัดสารเคมี 20 ตัน สกัดต้นทางยาเสพติด

เลขาฯ ป.ป.ส. ลุยตรวจโรงงานเคมีสมุทรปราการ ‘NO Chemical No Drugs’ อายัดสารเคมีกว่า 20 ตัน สกัดต้นทางยาเสพติด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้นโยบายเชิงรุก “NO Chemical No Drugs” เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสารเคมีอุตสาหกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด
จากการตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าว ไม่ได้รายงานการนำเข้าและส่งออกสารเคมีควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงอายัด โซเดียมคาร์บอเนต จำนวนกว่า 19 ตัน (474 กระสอบ) และแอมโมเนียมคลอไรด์ จำนวนกว่า 4 ตัน (185 กระสอบ) ไว้เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้บริษัทนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจง
โดยจากข้อมูลของ ป.ป.ส. พบว่าสารเคมีที่ถูกอายัดสามารถนำไปผลิตเฮโรอีนได้ในปริมาณดังนี้
- โซเดียมคาร์บอเนต 19.08 ตัน สามารถนำไปผลิตเฮโรอีนได้ประมาณ 3,816 กิโลกรัม
- แอมโมเนียมคลอไรด์ 4.108 ตันสามารถนำไปผลิตเฮโรอีนได้ประมาณ 822 กิโลกรัม
นอกเหนือจากการผลิตเฮโรอีนแล้ว สารเคมีทั้งสองชนิดนี้ ยังสามารถใช้ในกระบวนการผลิต ยาบ้าและไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) อีกด้วย
โดยโซเดียมคาร์บอเนต ถูกใช้เพื่อปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในกระบวนการสกัด ในขณะที่ แอมโมเนียมคลอไรด์ มักใช้ในขั้นตอนท้ายๆ เพื่อทำให้สารเสพติดตกผลึกกลายเป็นไอซ์
แม้จะไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขผลผลิตที่แน่นอนได้ แต่สารเคมีที่ถูกอายัดนี้ สามารถผลิตยาบ้าได้กว่า 250 ล้านเม็ด
ดังนั้น ปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นการ “ตัดวงจรการผลิตยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง” ที่สามารถส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดได้อย่างมาก และสกัดไม่ให้สารเคมีเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด