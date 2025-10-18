บุกค้นผับดัง ย่านราชปรารภ นทท.ต่างชาติ-ไทย100คน นั่งดื่มเพลิดเพลิน จับตรวจพบฉี่ม่วง 21 ราย

ป.ป.ส.บุกค้นผับดัง ย่านราชปรารภ นักเที่ยวต่างชาติและไทยกว่า 100 คนนั่งดื่มเพลิดเพลิน มั่วยาเสพติด จับตรวจพบฉี่ม่วง 21 ราย
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับตำรวจและทหาร กว่า 100 นาย บุกเข้าตรวจสอบสถานบันเทิง ภายใน ซอยราชปรารภ 14 เขตราชเทวี กทม. พบนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ทั้งชายและหญิง รวมกว่า 100 คน กำลังนั่งดื่มอย่างเพลิดเพลินตามจังหวะเสียงเพลง เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดกิจกรรมเพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เกี่ยวกับผับดังกล่าว เดิมเป็นโรงแรมม่านรูดเก่า แต่ปัจจุบันปรับปรุงภายในร้าน มีดีเจเปิดแผ่นเพลงและเปิดบริการจนถึงเวลา 07.00 น.ทุกวัน โดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ มาใช้บริการเพื่อเสพยาเสพติดในร้านดังกล่าว
จากการตรวจสอบค้นพบยาเสพติดประเภท โคเคน ยาไอซ์ ยาเคตามีน บรรจุใส่ถุงพลาสติก และแก๊สหัวเราะอีกจำนวนหนึ่ง จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งควบคุมตัวผู้มีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดภายในร้านด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนักเที่ยวทั้งหมด พบชาวต่างชาติ ปัสสาวะสีม่วง 11 ราย และชาวไทย 10 ราย
ทั้งนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทราบว่ามีชายชาวผิวสี และหญิงชาวไทย (ภรรยา) มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดประเภทโคเคน มาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในร้านแห่งนี้ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับบุคคลดังกล่าวต่อไป
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ได้สืบสวนติดตามผู้ต้องหาชาวต่างชาติรายหนึ่ง มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวภายในสถานบันเทิงแห่งนี้ จึงขยายผลเข้าตรวจสอบโดยร้านแห่งนี้ พบว่าเปิดให้บริการมานานกว่า 1 ปี และยังพบว่ามีลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า กัญชา แก๊สหัวเราะอีกด้วย แต่จากการสอบถามเจ้าของร้านให้การปฏิเสธเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิง ว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ เบื้องต้นประสานให้ตำรวจ สน.ดินแดง ทำการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าของร้าน ว่าเข้าข่ายกระทำผิดข้อหาใดบ้าง และให้พิจารณาดำเนินคดีตามพยานหลักฐานต่อไป
