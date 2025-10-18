ระวังผิวพัง! บุกทลายโกดังครีมกันแดดปลอม สวมชื่อยี่ห้อดัง ขายถูกกว่าของจริง ยึดของกลาง 2.5พันชิ้น
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ.ร่วมกันจับกุม นายวินัตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ในข้อหา “ มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร” พร้อมของกลางโลชั่นกันแดดปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อดัง จำนวน 2,500 ขวด ได้ที่โกดังสินค้า พื้นที่ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ก่อนหน้าบริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายโลชั่นบำรุงผิวกันแดด ยี่ห้อ Jabs ได้เข้าร้องเรียนที่ บก.ปอศ. เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจำหน่ายโลชั่นบำรุงผิวกันแดด ปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ Jabs ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
โดยมีการโฆษณา และจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาสินค้าจริง แต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบส่วนผสม และคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่หลงเชื่อว่าเป็นโลชั่นบำรุงผิวกันแดดจริง เมื่อซื้อไปใช้อาจก่อเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้
จากการตรวจสอบพบว่ามีการจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง และจากการสืบสวนยังพบว่าใช้เป็นสถานที่กักเก็บสินค้าอีกด้วย จึงขออนุมัติหมายค้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าตรวจค้น พบนายวินัตย์ แสดงตัวเป็นผู้ดูแลพร้อมของกลางทั้งหมด จึงทำการจับกุม
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่าสินค้าดังกล่าวเป็นของตนเอง และมีไว้เพื่อจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป