ด่วน! ไฟไหม้บ้านประชาชน ซอยเศรษฐกิจ 22 จนท.ระดมกำลังควบคุมเพลิง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ “อาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน” รายงานว่า
เพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน – ซอยเศรษฐกิจ 22 เขตบางแค
วันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 11.16 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเศรษฐกิจ 22 ถนนเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางแค,หนองแขม ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะเป็นบ้านเรือนปลูกติดกันจำนวนหลายหลังคาเรือน
ขณะที่ “ศูนย์วิทยุพระราม199“รายงานว่า เมื่อเวลา 11.16 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2568 รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเศรษฐกิจ 22 ถนนเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค,หนองแขม กำลังไปที่เกิดเหตุ
เวลา 11.28 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเศรษฐกิจ 22 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงลุกไหม้ 1 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ
เวลา 11.33 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเศรษฐกิจ 22 เพลิงลุกไหม้จำนวน 2 หลังคาเรือน เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เวลา 11.41 น. เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยเศรษฐกิจ 22 ขณะนี้เพลิงสงบ รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ