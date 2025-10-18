ตำรวจจันทบุรี สกัดได้ทัน เหยื่อวัยรุ่นนับสิบ เปิดรีสอร์ตรอ เตรียมข้ามแดนไปเป็นแก๊งคอล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชา ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองออย ผบก.สส.ภ.2 ภ.จว.จันทบุรี, พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผบก.ภ.จว.จันทบุรี สั่งการให้ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ฯ และ พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแปลง ปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าว
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.20 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียหายถูกหลอกให้มาทำงานแอดมินออนไลน์ โดยให้เปิดห้องพักรอ ก่อนเดินทางไปกัมพูชา จากนั้น พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผกก.สส.ภ.จว.จันทบุรี เดินทางไปยัง สภ.บ้านแปลง เพื่อวางแผนเข้าช่วยเหลือเหยื่อ และวางกำลังพื้นที่โดยรอบรีสอร์ต พร้อมเฝ้าสังเกตการณ์
จากนั้นเวลา 15.55 น. พบชายหญิงอายุประมาณ 20-30 ปี จำนวน 10 คน ถือกระเป๋าเดินทางออกจากห้องพัก ลักษณะคล้ายรอคนมารับ และพบรถยนต์ยี่ห้อ Toyota Fortuner และ Isuzu Mu-X เข้ามารับกลุ่มบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี และ สภ.บ้านแปลง จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ขับขี่รถทั้ง 2 ราย พร้อมผู้เสียหายรวม 13 ราย
จากนั้นเวลา 16.40 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ขับขี่รถและผู้เสียหายทั้งหมดไปยัง สภ.บ้านแปลง เพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น นำตัวทั้ง 15 ราย มายังกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
ทั้งนี้ ยังมีเยาวชนอายุ 16 ปี จำนวน 5 คน อายุ 17 ปี 2 คน และอายุ 18 ปี 1 คน อายุ 19 ปี 1 คน
ต่อมาเวลา 19.00 น. เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมคัดกรองเหยื่อ เบื้องต้นไม่พบพฤติการณ์เข้าข่ายการค้ามนุษย์