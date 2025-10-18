ตามรวบแก๊งแอพพ์เงินกู้เถื่อน ดอกเบี้ยแรงกว่าไฟ ร้อยละ3,197.40ต่อปี ผิดนัดชำระปรับครั้งละ2,584บาท

ตามรวบแก๊งแอพพ์เงินกู้เถื่อน ดอกเบี้ยแรงกว่าไฟ ร้อยละ 3,197.40 ต่อปี ผิดนัดชำระปรับครั้งละ2,584บาท
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม พ.ต.ท.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง รอง ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. ร่วมกับร.ต.อ.วัชรินทร์ ปั้นทอง รอง สว.สส.สภ.เมืองพิษณุโลก เข้าจับกุม น.ส.นฤมล (สงวนตามสกุล) อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลอาญามีนบุรี ที่ จ 1127/2568 ลงวันที่ 5 ส.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด”
ได้บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 มีผู้เสียหายมาพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ. หลังเดือดร้อนเพราะไปกู้ยืมเงินนอกระบบกับแอพพลิเคชันเงินกู้เถื่อน “One Loan” ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้กู้ต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 7 วัน คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.76 ต่อวัน หรือร้อยละ 262.80 ต่อเดือน หรือร้อยละ 3,197.40 ต่อปี หากชำระหนี้ไม่ตรงตามกำหนดเวลาจะถูกทวงถามพร้อมชำระค่าปรับเป็นค่าขยายเวลาการชำระหนี้ครั้งละ 2,584 บาท
จากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ จำนวน 3 ราย คือ น.ส.สุนันทา , นายณรงค์ยุทธ และ น.ส.นฤมล ซึ่งต่างใช้บัญชีธนาคาร ที่เป็นบัญชีม้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน และให้เจ้าของบัญชีเป็นผู้สแกนหน้ายืนยันตัวตนจากเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
ต่อมาพนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง 3 รายมารับทราบข้อกล่าวหา แต่ไม่มีใครยอมมาพบ จึงพิจารณาขออนุมัติหมายจับ กระทั่งพบเบาะแสว่า น.ส.นฤมลยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเข้าจับกุมตัวได้ดังกล่าว สอบสวนน.ส.นฤมล ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดี
ส่วนแอพพลิเคชัน “One Loan” จากการตรวจสอบล่าสุด ไม่พบในแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือแต่อย่างใดแล้ว