รวบเอเย่นต์ฝั่งธนฯ ยึดของกลางเพียบ ไอซ์ 5.5 กก. ยาเค 551 กรัม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์, พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น., พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส., นำโดย พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส.บช.น. ได้นำหมายค้นของศาลอาญาธนบุรีที่ 491/2568 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เข้าทำการตรวจค้นบ้านเช่า ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 28 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ พบ ณัฐวุฒิ หรือเบิร์ดฯ อายุ 30 ปี ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) น้ำหนักรวมประมาณ 5.576 กิโลกรัม, วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (คีตามีน) น้ำหนักรวมประมาณ 551.3 กรัม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งบรรจุยาเสพติดเพื่อจำหน่ายอีกจำนวนหนึ่ง
จากการสอบถามนายณัฐวุฒิ หรือเบิร์ด ให้การรับว่า ตนเองลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้ลูกค้าทั่วไปจริง โดยจะจำหน่ายให้ลูกค้าในพื้นที่ฝั่งธนและใกล้เคียง โดยตนเองจะไปรับยาเสพติดตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งละประมาณ 10 กิโลกรัม ได้รับค่าจ้างจากผู้ค้ารายใหญ่ ครั้งละประมาณ 10,000 บาท และจะนำยาเสพติดที่ไปรับมาพักเก็บที่บ้านที่เกิดเหตุ ก่อนนำออกจำหน่ายในเวลากลางคืน