รู้ตัวแล้ว ที่แท้ชาวเขมรบุกเดี่ยวชิงทองห้างดังบางเสาธง ตำรวจตามลากคออยู่
ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบชื่อ ปาระเบิดปิงปองปาเข้าไปภายในห้างแห่งหนึ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปิดทางก่อนจะบุกเข้าไป ชิงทรัพย์ร้านทอง กวาดทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 20 บาท แล้วหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันเดียวกัน รายงานข่าวจากตำรวจเปิดเผยว่า แนวทางการสืบสวนคนร้ายเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ตอนนี้ทราบว่าเป็นแรงงานต่าวด้าว สัญชาติกัมพูชา โดยเฝ้าระวังตรวจตรวจสอบเป็นระยะๆ พร้อมประสาน บก.สส.ภ.2 และกำลังทหารที่รักษาแนวชายแดน จ.สระแก้ว, จันทบุรี, ตราด บก.สส.สตม. ให้ช่วยสกัด ตรวจตรา ตามแนวชายแดน ติดต่อประเทศกัมพูชา โดยตรวจยึด จยย. ฮอนด้า zoomer-X ทะเบียน 1กจ 3917 สมุทรปราการ ที่ใช้ก่อเหตุได้ (จอดทิ้งภายในหมู่บ้านไทยประกัน ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ) และสร้อยคอทองคำที่คนร้ายชิงทรัพย์ไปได้คืน น้ำหนัก 2 บาท จำนวน 12 เส้น โดยคนร้ายทำตกไว้ที่ประตูทางเข้าด้านหลังห้าง
ทาง พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่า สั่งการให้ พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ และ พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม ติดตามล่าไล่คนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้ว คาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆ นี้ เนื่องจากก่อคดีอย่างอุกอาจ และเห็นหน้าอย่างชัดเจน และใช้อาวุธปืน ในการกระทำความผิดตลอดจนได้รับบาดเจ็บที่มือขณะที่เข้าไปชิงทอง จะสามารถติดตามตัวและมีรูปพรรณและอัตลักษณ์บุคคล ในทางด้านพิสูจน์หลักฐาน ได้อย่างแน่นอน โดยจะใช้การสืบสวน ในการทำงาน รูปแบบของตำรวจและหลักของนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ในการติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษให้ได้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
ด้าน พล.ต.ต.ภัคพงศ์ สายอุบล ผบก.ภ.1 ซึ่งรับผิดชอบงานข่าวสารของ ภ.1 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.วัฒนาขอให้ประชาชนและพลเมืองดี หากเห็นคนร้าย จดจำรูปร่างหน้าตาและตำหนิรูปพรรณของคนร้ายขอให้แจ้งด่วนที่ หมายเลขสายด่วน 191 หรือโรงพัก สถานีตำรวจทุกที่ และตำรวจทุกที่ในพื้นที่จังหวัด ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 หรือพื้นที่อื่นๆ ได้ทุกที่ ทุกหน่วยงานของตำรวจ ได้ทันทีเพื่อจะได้เข้าจับลงคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้อย่างเร็วที่สุดต่อไป