รวบหนุ่ม หลอกลงทุนคริปโท ผ่านไลน์ เหยื่อสูญเงิน 22 ล้านบาท อ้างเปิดบัญชีไว้ สมัครงาน
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5.นำกำลังจับกุมนายสิทธิชัยฯ อายุ 32 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาธนบุรี ที่ 915/2568 ลงวันที่ 24 ก.ย.68 ข้อหา “ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ” ได้ภายในห้างย่านสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากได้มีคนร้ายแชทไลน์ชักชวนผู้เสียหายลงทุนคริปโตฯ พร้อมได้ส่งลิงก์ http;//www.pkexce.com มาให้ผู้เสียหายโหลด และสอนวิธีการเล่นและเติมเงินให้ผู้เสียหายติดต่อ Customer service เพื่อเติมเงิน และแปลงสกุลเงินบาทเป็น USDT จากนั้น Customer service มีการให้เลขบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี และจำนวนเงินที่จะต้องโอนมาให้ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเสร็จคนร้ายให้ส่งใบโอนเงินไปให้ Customer service หลังจากนั้นเงินจึงเข้าระบบ platform pkex คนร้ายได้สอนวิธีการเทรดคริปโตฯ โดยส่งเวลาในการซื้อขาย เปอร์เซ็นต์กำไรที่จะได้ ผู้เสียหายจึงได้ลงทุนไปจำนวนหลายครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 22,050,929 บาท
ต่อมาผู้เสียหายได้ ถอนเงินออกจากระบบ หลังจากถอนเงินแล้วได้รับข้อความแจ้งว่าผู้เสียหายถอนเงินบ่อยครั้ง ฝ่ายควบคุมของการแลกเปลี่ยนจึงประเมินว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกสงสัยว่าเป็นเงินสดจากการฟอกเงินที่เป็นอันตราย และระงับเงินทั้งหมดในบัญชีชั่วคราว และทาง Customer service แจ้งว่า จะดำเนินการระงับบัญชีของผู้เสียหาย จนกว่าผู้เสียหายจะเพิ่มเงินจำนวน 1 เท่า ของยอดทั้งหมด ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอก จึงเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับคนร้าย ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการไว้ กระทั่งจับกุม นายสิทธิชัย ได้ดังกล่าว
สอบสวน นายสิทธิชัย ให้การอ้างว่า ตนเปิดบัญชีธนาคารไว้ เพื่อใช้สมัครงาน ไม่ทราบว่าจะถูกนำไปใช้ก่อเกหตุหลอกลวงประชาชน อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสิทธิชัย เคยถูกจับกุมในคดีลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วในท้องที่ สน.เตาปูน และยังมีคดีที่รอดำเนินการอยู่อีกหลายท้องที่ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.สอท.1 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป