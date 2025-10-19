รวบแม่เล้าหน้าเลือด ส่งเด็กเร่ค้ากามมาราธอน 8 ครั้ง/วัน หักค่าหัวคิว 70% พร้อมรวบผู้ซื้ออีก 6 ราย มีทั้งอส.-วิศวะ-เจ้าของเต็นท์รถ
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการให้พ.ต.อ.ศราวุธ จันต๊ะวงค์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม, พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ นิลมิตร สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมกำลังร่วมกันจับกุม น.ส.ณัฐฐาวีรนุช หรือเดียร์ อายุ 18 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 5678/2568 ลง 26 ก.ย.68 ความผิดฐาน “ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี โดยกระทำแก่เด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี, เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ฯ”ได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่ง ถนนธนะผล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
นอกจากนี้ยังเข้าจับกุม นายวิชัย อายุ 53 ปี นายปรีชา อายุ 33 ปี นายไชยา อายุ 52 ปี นายธนิต อายุ 34 ปี นายวสันต์ อายุ 36 ปี นายวิโรจน์ อายุ 37 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นไม่เต็มใจไปด้วยชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กประพฤติตนเสี่ยงต่อการกระทำผิดฯ” ได้จากในหลายพื้นที่
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสจากบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม X (Twitter) ซึ่งเผยแพร่ภาพเด็กสาวอายุเพียง 17 ปี จำนวน 2 ราย พร้อมข้อความเชิญชวนให้ซื้อบริการทางเพศในจ.กาฬสินธุ์ จึงทำการสืบสวนก่อนบุกเข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งสอง เบื้องสอบสวนพบว่า น.ส.ณัฐฐาวีรนุช นั้นเป็นแม่เล้า ตระเวนส่งเด็กสาวขายบริการทั่ว จ.กาฬสินธุ์ เหยื่อต้องทำงานหนักรับแขปถึงวันละ 6-8 ราย ทำมานานกว่า 3 ปี ที่ซ้ำร้ายสุดคือรับค่าตอบแทนแค่ครั้งละ 300-500 บาท ขณะที่น.ส.ณัฐฐาวีรนุชรับส่วนแบ่งกว่า 70% หรือไม่ต่ำกว่าครั้งละ 1,000 บาท จนมีรายได้กว่าแสนบาทต่อเดือน
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขยายผลไปยังกลุ่มผู้ซื้อบริการอีก 6 รายด้วย โดยพบ มีหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ วิศวกร, เจ้าของเต็นท์รถ ไปจนถึงอาสาสมัครรักษาดินแดน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติต่อศาลอาญาออกหมายจับ และเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดทั้ง 7 รายเอาไว้ได้ในที่สุด ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม.ดำเนินคดี