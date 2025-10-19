สภ.โป่งน้ำร้อน ช่วย 5 คนไทย ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอล แต่รอดหวุดหวิดระหว่างรอข้ามแดน
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ สภ.โป่งน้ำร้อน ร่วมกันเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนไทย จำนวน 5 คน ที่กำลังจะถูกหลอกข้ามไปกัมพูชาเพื่อทำงานให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ประกอบด้วย
1.นายกุศลนันท์ อายุ 35 ปี ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2.นางกาญจนี อายุ 32 ปี ซ.จรัญสนิทวงศ์ 83 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โดยทั้ง 2 คนเป็นสามี-ภรรยากัน และพาบุตรชายอายุ 8 ขวบ เดินทางมาด้วย
3.พงศกร อายุ 16 ปี ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
4.นายอรรถพล อายุ 16 ปี อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
5.นายอนุชา อายุ 32 ปี ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
จากการสอบถามทั้ง 5 คน ทราบว่าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยมีแอดมินทางไลน์ติดต่อรถให้มารับจากกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางมาที่รีสอร์ตดังกล่าว ถึงรีสอร์ตช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 18 ต.ค.68 จากนั้นพักอยู่ที่รีสอร์ตจนกว่าจะมีรถมารับเพื่อพาไปยังจุดที่จะข้ามแดน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปทำการช่วยเหลือและพาตัวทั้ง 5 คน ออกมาจากรีสอร์ตได้ก่อนที่จะถูกพาข้ามแดน โดยขณะนี้พาบุคคลทั้ง 5 คน มาทำการคัดกรองตามแบบคัดกรองกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) ณ สภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ พม.จันทบุรี, ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี และ สภ.โป่งน้ำร้อน ร่วมกันทำการคัดกรอง