ตร.ท่องเที่ยว พร้อมดูแลความปลอดภัย งาน Amazing Thailand Grand Diwali Privilege 2025

ตำรวจท่องเที่ยว พร้อมดูแลความปลอดภัย งาน Amazing Thailand Grand Diwali Privilege 2025 ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่พาหุรัด กรุงเทพฯ นายอรรถกร ศิริลัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน เปิดงาน Amazing Thailand Grand Diwali Privilege 2025 เทศกาลดิวาลี เทศกาลแห่งแสงสว่าง ระหว่างวันที่ 16-20 ต.ค.2568 พร้อมด้วย นางสาวปอโลมี ตริปาฐี อุปฑูตสถานเอกอัคราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทย, นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท., นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้แทน ผบช.น., พล.ต.ต.ดนุ กล่ำสุ่ม ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.ศราวุธ ตันกุล รอง ผบก.ทท.1 ,นายชวน ตาครู นายกสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทย และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. สั่งการให้ พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผกก.1, พ.ต.ท.จิรพัฒน์ เขียวศิริ รอง ผกก.1, พ.ต.ท.ขวัญพล เพ็งเดือน สวญ.ส.ทท.2, พ.ต.ท.นิมิตร จรรยาลักษณ์ สว.สืบ พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1, ชุดสืบสวน กก.1, ล่ามแปล และอาสาตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในบริเวณงาน
พร้อมนี้ พล.ต.ท.ศักย์ศิราได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ชัย สงวนสิน ผกก.ฝอ.6 นำรถโมบายพร้อมระบบกล้อง AI มาดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่งพลังแห่งแสง สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านความสัมพันธ์สองประเทศไทยอินเดีย