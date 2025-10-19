ทำทีเป็นจนท.ขุดเจาะถนน รื้อสายเคเบิลเก่า กลางเมืองเมืองยโสธร เจอตร.เค้นจนสารภาพเป็นขโมย

โจรทำเนียนเป็น จนท. ลักตัดสายเคเบิล รอง ผกก.เห็นผิดสังเกต จับได้ยกแก๊ง
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ต.ท.วรวุทธิ์ ท่านมุข รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยโสธร พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธนาวิทย์ สิทธินาม สว.สว.สภ.เมืองยโสธร, ร.ต.อ.อนุวัฒน์ ขันชัย รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยโสธร และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของ สภ.เมืองยโสธร จับกุมนายจตุพล อายุ 31 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด, นายชินวุธ อายุ 40 ชาว จ.ร้อยเอ็ด, นายสราวุธ อายุ 26 ปี ชาว จ.ขอนแก่น, นายเสถียร อายุ 33 ชาว จ.ร้อยเอ็ด, นายสันติ อายุ 15 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด และนายนราธิป อายุ 15 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด พร้อมกลางสายเน็ตเวิร์กถูกตัดแบบท่อน จำนวน 96 ท่อน, สายเน็ตเวิร์กยาว 34 เมตร 1 เส้น, รถกระบะอีซูซุ สีแดง, คีมตัดสายไฟขนาดใหญ่, กรวยจราจร, ไฟวับวาบ และเสื้อสะท้อนแสง จับกุมได้ที่ถนแจ้งสนิท หน้าร้านแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองยโสธร เวลา 02.30 น. วันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา
พ.ต.ท.วรวุทธิ์เผยว่า ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบกลุ่มบุคคลจำนวน 6 คน แต่งกายคล้ายพนักงานซ่อมบำรุงถนน มีการตั้งกรวยจราจรสะท้อนแสง เปิดไฟวับวาบ พร้อมกับขุดเจาะถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจพบทั้ง 6 รายท่าทางมีพิรุธ น่าสงสัย เนื่องจากไม่อยู่ในวิสัยปกติของการทำงานขุดเจาะถนนทั่วไป นอกจากนี้ ยังไม่มีการขออนุญาตขุดเจาะถนน และมีการดึงสายเคเบิลขึ้นมาตัดแต่ง แต่งเป็นท่อน
ชายกลุ่มดัวกล่าวอ้างว่ารับงานประมูลจากบริษัทรับเหมาว่าจ้างให้มารื้อถอนสายเคเบิลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มีเอกสารในการยืนยันการทำงางาน เมื่อเจ้าที่ตำรวจได้เค้นสอบถามกลุ่มผู้ต้องหาจึงให้การรับสารภาพว่าแอบลักลอบมาตัดสายเคเบิลเพื่อนำทองแดงไปขายจริง จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหา
จากการตรวจสอบทราบว่า กลุ่มนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ประกอบด้วย เหตุเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 บริเวณถนนหน้าตลาดต้นตาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และเหตุเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 บริเวณถนหน้าตลาดต้นตาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รวม 2 ครั้ง กลุ่มผู้ต้องหานำไปปอกเอาทองแดงรวมได้ 124 กก. ได้นำไปขายได้เงินไปประมาณ 34,720 บาท
ล่าสุดก่อเหตุในพื้นที่ สภ.เมืองยโสธร มูลค่าประเมินจากการขายลวดทองแดงแดงประมาณ 150,000 บาท แต่ถูกจับกุมยกกลุ่มเสียก่อน
อย่างไรก็ตาม มีเยาวชนอายุ 15 ปี 2 รายเข้ามามีส่วนร่วมก่อเหตุด้วยในครั้งนี้ จากการตรวจสอบทราบว่าเยาวชน 1 ราย เป็นลูกชายของผู้ก่อเหตุ ซึ่งได้ชักชวนเพื่อนมาทำงานด้วยเพื่อหาเงินใช้จ่าย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนbนคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนเยาวชนได้ประสานสหวิชาชีพมาสอบปากคำ
