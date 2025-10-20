รวบคารถ ช่างโมดิฟายเถื่อน ลอบฉีดเพิ่มขนาด ฝังมุกเจ้าโลก ให้บริการเดลิเวอรี่ทั่วไทย

รวบคารถยนต์ หนุ่มใหญ่ลักลอบโมดิฟาย ฉีดเพิ่มขนาด-ฝังมุกเจ้าโลก ชนิดเดลิเวอรี่รับงานทั่วไทย ตร.เตือนระวังสุดอันตราย ถึงขั้นใช้การไม่ได้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการให้พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รองผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.เฉลิม เจริญหิรัญวนิช สว.กก.4 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าจับกุมนายพิทยา (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี ข้อหา “ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน และรับอนุญาต”
พร้อมของกลาง 39 รายการ อาทิเช่น เม็ดมุกแก้ว ลักษณะแบบ กลม ลูกเต๋า เม็ดถั่ว หัวใจ แคปซูล ซาลาเปา จำนวน 189 เม็ด, ใบมีดผ่าตัว Surgical Blades 23 อัน, กระบอกฉีดยาพร้อมเข็ม 10 ชุด, เข็มเย็บแผล 5 ห่อ, ยาชา, ไหมเย็บแผล ,กรรไกร, สำลี, ผ้าพันแผล 30 ชิ้น
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าที่ตำรวจ ปคบ.เฝ้าระวังบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ที่โฆษณารับให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ โดยพบในแอพพ์ Tiktok ชื่อ “ช่างใหญ่ โมดิฟาย” ให้บริการรับขลิบ ฝังมุก และฉีดเพิ่มขนาดให้ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งการผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศ หากประชาชนรับบริการดังกล่าว อาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบ ติดเชื้อ และประสบปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหารายนี้จะนัดฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย และฝังมุก ให้ลูกค้าทั่วไปตามจุดนัดหมายพื้นที่ต่างๆ หรือขับรถไปรับตามจุดนัดหมาย จนทราบว่าผู้ต้องหานัดรับลูกค้าที่เดินทางมาจาก จ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต 2 ก่อนนำรถไปจอดบริเวณริมถนนกำแพงเพชร 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เพื่อทำการฝังมุกกันภายในรถยนต์ เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพบผู้ต้องหากำลังให้ผ่าตัดฝังมุกให้ลูกค้า ก่อนเข้าจับกุมทันที
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่าตนไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด ยอมรับว่าตนพบเห็นตามสื่อสังคมออนไลน์แล้วเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้นำมาทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติม โดยนัดให้บริการนอกสถานที่ทั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตามที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เช่น ตามบ้านพัก หรือบนรถยนต์
นายพิทยา ให้การต่อว่า สำหรับค่าบริการ ในการฝังมุกอวัยวะเพศรูปแบบ ขนาดต่างๆ เม็ดละ 1,000 บาท บริการขลิบปลายอวัยวะเพศ 5,000 บาท ส่วนฉีดเพิ่มขนาดก็คิดครั้งละ 10,000 บาท โดยทำมาแล้วประมาณ 1 ปี จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดี “ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยไม่ได้รับอนุญาต” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า ขอเเตือนพี่น้องประชาชนว่าการฝังมุก หรือฉีดฟิลเลอร์เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายซึ่งเป็นอวัยวะเฉพาะ และเป็นรสนิยมทางเพศส่วนตัวในแต่ละบุคคล ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพในแง่ทางการแพทย์แต่อย่างใด การผ่าตัดเพื่อใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในอวัยวะเพศอาจทำให้เสี่ยงต่อการอักเสบ จนถึงขั้นติดเชื้อและส่งผลให้อวัยวะเพศใช้การไม่ได้ และแจ้งเตือนไปยังผู้ลักลอบกระทำความผิด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สวมรอยเป็นหมอเถื่อน คลินิกเถื่อน ให้หยุดพฤติการณ์ดังกล่าวในทันที