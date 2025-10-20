ศาลเลื่อนตรวจหลักฐาน คดีหมอแอร์กับก๊วน ร่วมกันค้ายาเสียสาว นัดใหม่ 17 พ.ย.

ศาลเลื่อนตรวจหลักฐาน คดีหมอแอร์ กับก๊วน ร่วมกันค้ายาเสียสาว เหตุอัยการขอกลับไปตรวจสำนวนกับแยกพยานออกเป็นกลุ่ม ก่อนนัดใหม่เป็นวันที่ 17 พ.ย.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 910 ศาลนัดตรวจหลักฐาน คดีดำย.1719/2568 ที่พนักงานอัยการคดียาเสพติด9 เป็นโจทก์ ฟ้องพ.ต.อ.พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือ หมอแอร์ กับพวกรวม 12 คน เป็นจำเลย ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ กรณีพวกจำเลยร่วมกันตั้งแต่2 คนขึ้นไป ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดฯ
กรณี พ.ต.อ.หญิง อัญชุลี จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 และ 4 จาก อย. ตั้งแต่เดือน ต.ค.67-ก.พ.68 จากนั้นก็ส่งพัสดุดังกล่าวไปส่ง ให้แต่ละคลินิก จำนวน 11 แห่ง โดยจะมีจำเลยคนอื่นๆแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นขบวนการ ซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ฐานเป็นข้าราชการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ,ฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและขายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
โดยในวันนี้เบิกตัวจำเลยทั้ง 12 คนมาจากทัณฑสถานหญิงกลางกับทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
จำเลยทั้ง 12 คนรวมทั้ง พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี ยังยืนยันให้การปฏิเสธ
พนักงานอัยการโจทก์ยื่นคำร้องแก้คำฟ้อง สอบถามทนายจำเลยและจำเลยแล้วไม่คัดค้าน ศาลอนุญาต
พนักงานอัยการโจทก์ยื่นคำร้องขอเลื่อนการตรวจหลักฐานเนื่องจากเพิ่งได้รับมอบให้เข้ามารับผิดชอบสำนวนดังกล่าวที่มีพยานหลักฐานมากกว่า 70 แฟ้ม ประกอบกับมีรายชื่อพยานบุคคลมากกว่า 60 ปาก โจทก์จึงขอกลับไปตรวจสำนวนและคัดแยกพยานออกเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกต่อการพิจารณาคดี โดยจะส่งเอกสารเพื่อให้ฝั่งทนายจำเลยตรวจสอบภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน
ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควรให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายนเวลา 09.00 น. โดยให้เบิกตัวจำเลยทั้งหมดมาจากเรือนจำด้วย