รวบหนุ่มโรงงาน ถูกเพื่อนหลอกเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้าง 300 อ้างลำบากต้องการเงินเลี้ยงครอบครัว
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ประภาส วังงาม สว.กก.3บก.ปอศ.,ร่วมจับกุม นายอัครพนธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ข้อหา “เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ,ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ และยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน นำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฯ ” ได้ที่สถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่า ผู้ต้องหามีเพื่อนซึ่งทำงานอยู่โรงงานเดียวกัน มาชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นใช้งาน อ้างว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงถ่ายรูปบัตรประจำตัว ประชาชนและรูปหน้าตรงส่งให้ ก็รับเงินค่าตอบแทนจำนวน 300 บาท ผู้ต้องหาหลงเชื่อทำตามคำชักชวน โดยไม่ทราบว่าผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ผู้ต้องหากำลังประสบปัญหาการเงิน มีภาระดูแลครอบครัว ต้องการหาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กระทั่งมาพบว่าบัญชีที่เปิดไว้นั้นถูกนำไปใช้ในการหลอกทางออนไลน์ หรือ “บัญชีม้า”ส่งผลถูกออกหมายจับ และถูกจับกุมดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่งสน.มีนบุรี ดำเนินคดี