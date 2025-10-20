บุกจับผับดังกลางเมืองภูเก็ต ไม่ตรวจบัตรนักเที่ยว ไม่มีใบอนุญาต-ปล่อยเด็กต่ำ20ใช้บริการ

ปคม.บุกจับผับดังเมืองภูเก็ตไม่ตรวจบัตรนักเที่ยว-ปล่อยเด็กต่ำ20เข้าใช้บริการ จับ ผจก.ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการให้ พ.ต.อ.อลงกต คชแก้ว ผกก.5 บก.ปคม.พ.ต.ท.เกริก เสนาะสำเนียง รอง ผกก.5 บก.ปคม. ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่ง บนถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังรับรายงานว่า เปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และปล่อยปละละเลยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการอีกด้วย
จากการตรวจสอบ พบกลุ่มนักท่องราตรีชาย-หญิง กว่า 200 คน กำลังนั่งดื่ม-เต้นรำอย่างสนุกสนาน เพราะมีการแสดงดนตรีต่อเนื่อง พร้อมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายให้นักเที่ยวตลอดเวลา โดยพบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้ามาใช้บริการและนั่งดื่มสุราอยู่ภายในร้านถึง 4 ราย เป็นเยาวชนอายุ 19 ปี 2 ราย และอายุเพียง 17 ปี อีก 2 ราย
เบื้องต้นพบ นายบำรุงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี แสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน จึงขอตรวจสอบใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ก็มีเพียงแค่ใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการแต่อย่างใด จึงทำการจับกุม สอบสวน นายบำรุงศักดิ์ให้การรับสารภาพ นำตัวส่งสภ.เมืองภูเก็ต ดำเนินคดี