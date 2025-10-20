พนักงานดูระบบไฟสนามบินดัง เครียดเลิกกับแฟน พลัดตกชั้น 4 ดิ่งคอนโดย่านจรเข้น้อยดับสลด

พนักงานดูระบบไฟสนามบินดัง เครียดเลิกกับแฟน พลัดตกชั้น 4 ดิ่งคอนโดย่านจรเข้น้อย เสียชีวิตคาโรงพยาบาลย่านลาดกระบัง
เมื่อเวลา 01.50 น. วันที่ 20 ตุลาคม ร.ต.ท.อรรถวิทย์ วงศ์ไพบูรณ์ รองสว.(สอบสวน) สน.จรเข้น้อย รับแจ้งเหตุชายพลัดตกจากที่สูงเสียชีวิตหลังอาคารบี คอนโดแห่งหนึ่ง ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.อำนาจ กาหลง รรท.ผกก.สน.จรเข้น้อย สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สายตรวจสน.จรเข้น้อย พร้อมกู้ภัยร่วมกตัญญูร่วมตรวจสอบพบ นายพิชัยยุทธ อายุ 25 ปี พนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง บริการไฟแอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ นอนได้รับบาดเจ็บสาหัส อยู่บริเวณหลังอาคารบี
จากการสอบถาม นายเจตนิพัทธ์ สงวนนามสกุล เพื่อนผู้เสียชีวิต แจ้งว่าตนกับผู้เสียชีวิตได้ดื่มสุรากัน ที่ห้อง 261/98 ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 01.50 น. ผู้เสียชีวิตบ่นว่าเครียดเรื่องแฟนเลิกรากันไปแล้วประมาณเดือนกว่าๆ ตนจึงปลอบใจว่าอย่าเครียด
ต่อมาผู้เสียชีวิต ได้ออกมาที่หลังห้องเพื่อสูบบุหรี่ และได้พูดขึ้นมาว่ากูไม่เอาอะไรเเล้วชีวิตนี้ และได้กระโดดลงมาจากชั้น 4 ได้รับบาดเจ็บ แพทย์โรงพยาบาลนคราภิบาล พร้อมกู้ภัยให้การช่วยเหลือ และยืนยันการเสียชีวิต เวลา 02.57 น. พนักงานสอบสวนแจ้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์ตรวจสถานที่เกิดเหตุต่อไป