ผงะ พบศพหนุ่ม 29 ห้อยอยู่ริมระเบียงบ้าน ย่านบางประกอก จนท.รุดตรวจสอบ

ถึงกับผวา!! พบศพหนุ่มชาวเมียนมา อายุ 29 ปี ห้อยโตงเตงริมระเบียงบ้าน ย่านบางประกอก
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุพบศพชายผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านเช่าไม่มีชื่อ ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ จึงประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราช และเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สองชั้น หมู่ 5 ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยกย่อยซอย 7 แบ่งเป็นห้องให้เช่าหลายห้อง บริเวณริมระเบียงชั้นสอง พบศพชายชาวเมียนมาทราบชื่อภายหลังคือ นายโกโกนาย อายุ 29 ปี อาชีพคนงานก่อสร้างไซต์งานคอนโดฯ แห่งหนึ่งย่านประชาอุทิศ ในสภาพใช้เชือกไนลอนสีขาวผูกกับเสาไม้ริมระเบียง ห้อยร่างอยู่ด้านนอกตัวบ้าน สวมเสื้อยืดแขนยาวสีเขียว กางเกงยีนส์ขายาวสีดำ รองเท้าผ้าใบสีเทา ภาพที่เห็นสร้างความสยดสยองให้กับเพื่อนบ้านและผู้ที่ผ่านไปมา
จากการสอบถาม นางสาวอิพิว อายุ 23 ปี ชาวเมียนมา ซึ่งพักอยู่บ้านเดียวกัน และเป็นผู้พบศพคนแรก ให้การว่า เวลาประมาณ 11.00 น. ขณะเดินออกมาหน้าห้อง สังเกตเห็นผู้ตายห้อยอยู่ริมระเบียงในสภาพดังกล่าว ด้วยความตกใจจึงไม่กล้าเข้าไปใกล้ ก่อนรีบแจ้งเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านให้ช่วยกันโทรแจ้งตำรวจ
เบื้องต้น แพทย์นิติเวชตรวจสอบไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ คาดเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศิริราช เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ก่อนประสานญาติดำเนินการรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป