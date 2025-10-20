ชี้ขาดแล้ว คดีพลทหารกิตติธร เสียชีวิตในค่ายทหาร ขึ้นศาลพลเรือน นัดตัดสิน 18 ธ.ค.นี้
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม มูลนิธิผสานวัฒนธรรม รายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 ได้อ่านคำสั่งคณะกรรมการชี้ขาดเขตอำนาจศาล โดยคณะกรรมการฯ เห็นว่าคดีพลทหารกิตติธร “อยู่ในเขตอำนาจศาลพลเรือน”
เหตุผลของคณะกรรมการฯ ใจความโดยสรุปคือ เห็นว่าจำเลยในคดี (ครูฝึกทั้งสองนาย) เป็น “เจ้าหน้าที่รัฐ” ตามนิยามในมาตรา 3 ถูกฟ้องในข้อหาการกรทะที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามมาตรา 6 จึงต้องเข้ามาตรา 34 ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ที่บัญญัติให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งเป็นศาลพลเรือนเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดไว้โดยเฉพาะ คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม นัดฟังคำพิพากษา 18 ธันวาคมนี้
กรณีนี้เป็นผลมาจากการเสียชีวิตของพลทหารกิตติธร เวียงบรรพต ทหารเกณฑ์ผลัดที่ 1/66 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอาการป่วยหนัก แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จนกระทั่งภรรยาของพลทหารกิตติธร ยืนกรานขอให้ส่งตัวสามีไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ในระหว่างวันที่ 14 – 15 ก.ค. 2566 ทว่าสุดท้าย พลทหารกิตติธรได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2566 ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2566 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการ ได้สั่งฟ้องครูฝึก 2 นาย ยศร้อยโทและจ่าสิบโท เป็นผู้รับผิดชอบการฝึกพลทหารกิตติธร เวียงบรรพต คดีหมายเลขดำที่ ปท.1/2566 ในข้อหาร่วมกระทำการโหดร้ายฯ ตามข้อหาดังกล่าวข้างต้น โดยจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภรรยาร่ำไห้ ฝากจับตาคดี ‘พลทหารกิตติธร’ ทนายเผย 24 เคสใหม่ จนท.ใช้วิธี ‘เชิญกินกาแฟ’
- ลุ้น 15 ก.ย. ชี้ขาดคดี พลทหารกิตติธร เสียชีวิตในค่ายทหาร ได้ขึ้นศาลพลเรือนหรือไม่