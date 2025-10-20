กำนันนก อ่วมอีก ดีเอสไอ เข้าเรือนจำคลองเปรม แจ้งเพิ่ม 4 ข้อหา ฮั้วประมูล 2 โครงการ

DSI เข้าเรือนจำกลางคลองเปรม แจ้งข้อหาเพิ่ม กำนันนก หลังพบอีก 2 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.สามง่าม เชื่อมต่อ ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม ต.ดอนตูม อ.บางเลน ต.บางปลา เชื่อมต่อ ต.ลำพญา ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม ผิดฮั้วประมูล
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 82/2566 กรณี คดีกำนันนกฮั้วประมูล ได้นำทีมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมพนักงานอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการสอบสวน เดินทางเข้าเรือนจำฯ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ นายประวีณ จันทร์คล้าย หรือกำนันนก เนื่องด้วยพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12 ตำบลสามง่าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1,4,5 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม, ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 12,9,14 ตำบลบางปลา เชื่อมต่อ ตำบลลำพญา, ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการแจ้งข้อเพิ่มเติมแก่นายประวีณ ได้แก่ ข้อหา ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้า หรือบริการอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบ ธุรกิจปกติ , ร่วมกันเป็นธุระในการชักชวนให้ผู้อื่นร่วมตกลงกันในการเสนอราคา, ร่วมกันให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้น ร่วมดำเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อจูงใจ ให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา, เรียก รับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม พ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 และมาตรา 5 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83