มิสยูนิเวิร์สศรีลังกา สุดประทับใจ ตร.ไทย ติดตามมงกุฎคืนมาให้ หลังลืมไว้บนแท็กซี่

มิสยูนิเวิร์สศรีลังกา สุดประทับใจ ตร.ไทย ติดตามมงกุฎคืนมาให้ได้ หลังลืมไว้บนแท็กซี่
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ต.อ.มิลิน เพียรช่าง ผกก.1 บก.ทท.1 เปิดเผยว่า รับแจ้งจากสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ว่ามีเหตุนักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินไว้ในรถแท็กซี่ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ซึ่งโดยสารจากโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กทม. ไปลงที่เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ ปทุมวัน
เมื่อตรวจสอบทรัพย์สิน ทราบว่ากระเป๋าสะพายภายในมีมงกุฎมิสยูนิเวิร์สศรีลังกาและชุดเดรสสีเขียว 1 ชุด หายไปจึงสั่งการให้ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 เร่งสืบสวนติดตามทรัพย์ดังกล่าว จนทราบหมายเลขทะเบียน และผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันดังกล่าว
จึงประสานให้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในรถและพบทรัพย์ดังกล่าวจึงนัด นายบุญชื่น มาตรคำจันทร์ คนขับรถแท็กซี่นำทรัพย์สินดังกล่าวมาส่งมอบให้กับ นางสาวลิฮาซา ไวท์ (Lihasha Lindsay White) หรือ ลิซ่า มิสยูนิเวิร์สศรีลังกา ที่ห้องประชุมชั้น 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สร้างความประทับใจแก่นางสาวลิซ่า เป็นอย่างมากและกล่าวขอบคุณตำรวจท่องเที่ยวที่ติดตามทรัพย์สินคืนมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว และกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ภาพ//Missosology
พ.ต.อ.มิลินเปิดเผยว่า ภายหลังสายด่วน 1155 รับการประการประสานจากนักท่องเที่ยว พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จึงกำชับให้เร่งรัดสืบสวนติดตามทรัพย์คืนให้ได้โดยเร็ว ตามนโยบายรัฐบาลและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มุ่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ป้องกันอาชญากรรม การฉ้อโกง และการกระทำผิดที่กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว