น้องพุ่มพวง ‘จันทร์จวง’ ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด เจ้าตัวติดต่อขอโทษ แต่ไม่มาตามหมายเรียก
จากกรณีนักร้องดัง “จันทร์จวง ดวงจันทร์” เดือดจัด หลังถูกบุคคลปริศนาเข้ามาคอมเมนต์ในลักษณะคุกคามและข่มขู่ไม่ให้เกียรติ โดยก่อนหน้านี้ จันทร์จวง ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่สาวอย่าง “พุ่มพวง ดวงจันทร์” พร้อมระบุแคปชั่นว่า
พี่ผึ้งจ๋า…อยากให้พี่มาร้องเพลงได้ใหม่
สุดยอดลูกทุ่งของไทยที่โด่งดังไกลให้โลกได้ยล
หากชาติหน้ามีขอเกิดอีกทีร่วมท้องอีกหน
ชาตินี้ก็สุขใจล้นแฟนเพลงทุกคนไม่ลืมพุ่มพวง
เนื้อเพลงส่วนหนึ่งของเพลง “เพลงรำพึง”
บทเพลงที่ถักทอด้วยรักและความอาลัย
โดย จันทน์จวง ดวงจันทร์
น้องสาวผู้ประพันธ์ แต่งขึ้นเพื่อพี่สาวผู้เป็นตำนานลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์” 🤍
ช่างเป็นถ้อยคำที่สะท้อนทั้งความผูกพัน
และความรักนิรันดร์จากน้องถึงพี่
รวมทั้งจากแฟนเพลงทุกคน…
ที่จะไม่มีวันลืม “ราชินีลูกทุ่ง” ของเรา
ต่อมา จันทร์จวง ได้เดินทางไปแจ้งความที่สน.คลองตัน เนื่องจากมีแอคเคาต์เฟซบุ๊กหนึ่ง ได้เข้ามาคอมเม้นต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “อยากเจอพี่เดี๋ยวจัดให้คืนนี้ 5555 ตายไปซะจะได้ลืมสะที5555 “
ล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันที่มีหมายเรียกครั้งแรก จันทร์จวง ดวงจันทร์ จึงได้เดินทางพร้อมทนายมาที่สน.คลองตัน เพื่อเจอกับเกรียนคีย์บอร์ดคนดังกล่าว โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ (20 ตุลาคม) ภายในเวลา 14.00 น. ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกไว้ บุคคลดังกล่าวกลับไม่มาตามหมายเรียก ทั้งนี้ตนก็จะดำเนินการตามกฎหมาย ออกหมายเรียกครั้งที่สองต่อไปและถ้าหากไม่มาอีกก็จะเป็นหมายจับ และอีกประเด็นหนึ่งที่มาในวันนี้เพื่อแจ้งความเพิ่มเติมกับ คนที่เข้ามาคอมเม้นต์ โดยแจ้งข้อกล่าวหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ซึ่งที่ผ่านมาตนและครอบครัวก็อดทนมาตลอด แต่ก็ยังไม่หยุดซึ่งปัจจุบันคนที่เข้ามาคอมเม้นต์เริ่มที่จะสร้างความเสียหายและคุกคาม ซึ่งตนก็ไม่ได้รู้จักอะไรด้วยไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน จึงได้ปรึกษากับครอบครัวจนเป็นที่มาของการดำเนินคดี ในวันนี้ตนก็อยากมาพูดคุยกับอีกฝ่ายให้รู้เรื่อง ก็ได้บอกกับเขาไปแล้วว่าให้มาเถอะ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนได้แจ้งความไป อีกฝ่ายได้ติดต่อตนมาขอโทษและลบคอมเม้นต์ไปแล้ว แต่เนื่องจากคดีอาญาดำเนินไปแล้วจึงไม่สามารถยกเลิกได้
ภายหลังจากที่ตนได้เข้าแจ้งความเกรียนคีย์บอร์ดก็ลดน้อยลงแต่ก็มีสร้างกลุ่มขึ้นมาเพิ่มอีก แต่ตนก็ไม่ได้เก็บมาใส่ใจถ้าหากไม่ได้สร้างความเสียหายมากนักหรือถึงขั้นคุกคามข่มขู่ไปจนถึงครอบครัว ก็สามารถปล่อยผ่านไปได้