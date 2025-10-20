พระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจสมศักดิ์ นาคเสน พลีชีพ เหตุไฟใต้

พระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจสมศักดิ์ นาคเสน พลีชีพเหตุไฟใต้
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ ฌาปนสถาน เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พลตำรวจเอก สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ผบ.หมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หรือ EOD กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืน ขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมเป้าหมายผู้ก่อความไม่สงบ บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
ดาบตำรวจ สมศักดิ์ นาคเสน ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ อดทน กล้าหาญ เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกทั้งเป็นผู้เอาใจใส่เลี้ยงดูบิดา มารดา ภรรยา และ บุตร ด้วยความรักความห่วงใย ตลอดถึงเป็นผู้เลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ประกอบกับกิริยาอัธยาศัยของผู้วายชนม์ มีความอ่อนโยน ร่าเริง อยู่เสมอจึงเป็นที่เมตตา ผู้บังคับบัญชาและเป็นที่นับถือของญาติโดยถ้วนหน้า ในการเสียชีวิตลงอย่างกะทันหันในครั้งนี้ นำมาซึ่ง ความเศร้าโศกเสียใจ แก่ ผู้บังคับบัญชา มารดา บุตร และ ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง