สแกมเมอร์เขมร ขยายอาณาจักร โอร์เสม็ด สร้างตึกเสร็จแล้ว ติด 2 บ่อนพนัน เหยื่อหนีตายขอไทยช่วย

สุรินทร์ – คาด สแกมเมอร์เขมร ฝังตัวฝั่งโอเสม็ดเป็นหมื่น สร้างขยายอาณาจักรยิ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่ไทยติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเข้มงวด เดือนที่ผ่านมาพบชาวอินโด 8 คน หนีตายเข้ามาขอความช่วยเหลือ
สแกมเมอร์เขมร – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวร่ายงานว่าจาก ปัญหาสแกมเมอร์ ภายในกัมพูชา ที่ถูกต่างชาติเข้าไปกดดันปราบปรามอย่างหนัก ทำให้กลุ่มสแกมเมอร์ได้พากันแตกกระเจิงหนีออกมาอยู่ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะจุดตามช่องผ่านแดนตามชายแดนจำนวนมาก
ขณะที่ จ.สุรินทร์ พบว่า ที่ ตำบลโอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่ติดกับด่านผ่านแดนถาวรช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พบ มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสแกมเมอร์ดังกล่าว พากันหนีมาซุกและสร้างอาณาจักรสแกมเมอร์อย่างยิ่งใหญ่ โดยไม่สนใจกรณีความขัดแย้งสู้รบแนวชายแดนแต่อย่างใด ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการสร้างตึกอาคารสำนักงานเสร็จแล้ว อยู่ติดกับบ่อนคาสิโนทั้ง 2 แห่ง พื้นที่ตำบลโอร์เสม็ด ประเทศกัมพูชา สามารถจุคนได้นับหมื่นคน ทางการไทยต้องผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ต้องวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันอย่างเข้มงวด
นายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เปิดเผยว่า ชายแดนตรงนี้จะมีบ่อนการพนันอยู่ 2 แห่ง ซึ่งทั้งสองแห่งนี้ เราเคยไปช่วยคนที่ถูกหลอกเรื่องของสแกมเมอร์มาแล้ว เป็นคนไทย เป็นการไปขอความร่วมมือจากทางกัมพูชา โดยร่วมกับทางหน่วยกองกำลังในพื้นที่ทาง ตม. ตำรวจ เข้าไปช่วยเมื่อปีที่แล้ว
จากการติดตามความเคลื่อนไหวสแกมเมอร์ พบว่ามีการมาเช่าอาคารของบ่อนการพนันในการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลายคูหา ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้ว เพราะว่าช่วงก่อนที่จะมามีสู้รบกันก็เกือบเสร็จแล้ว ถ้าเสร็จทางบ่อนการพนันก็จะให้ทางสแกมเมอร์ทั้งหลายมาประจำที่นี่ น่าจะเป็นประมาณหลักพันขึ้น แล้วมันหลายสัญชาติ กรณีของสแกมเมอร์เขาไม่ได้สนใจการเคลื่อนไหวชายแดน กลุ่มเขามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน การหลอกลวงของสแกมเมอร์มีหลายสัญชาติอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
ชำแหละโมเดล “สแกมเมอร์”
ชนชั้นค้ามนุษย์ ยิ่งหลอกเยอะยิ่งรวย
เหยื่อ’อินโดฯ’ เบียดแซงจีน
นายอำเภอกาบเชิง กล่าวต่อว่า พวกกลุ่มพวกสแกมเมอร์ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ดูจากข้อมูลที่เขาสร้าง ตอนที่ยังไม่ปะทะกันสร้างได้ประมาณ 50-60% ตอนนี้น่าจะเสร็จแล้ว คิดดูว่าตึกหนึ่ง อาคารหนึ่งอย่างน้อยก็หลายชั้น อยู่ประมาณสัก 300 คนขึ้นไปต่ออาคาร อันนี้คือส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายเชื้อชาติ แต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเท่าไหร่ เนื่องจากมีการดูแลแน่นหนามาก
ส่วนประเด็นที่ว่าถูกหลอกหรือว่าถูกชักชวนอย่างไร อันนี้ก็มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็อาจจะสมัครใจไปอยู่ตรงนั้น เขาเรียกว่าเป็น “หัวหน้า” อย่างคนไทยก็จะมีหัวหน้าคนไทยดูแลอยู่ เขาจะได้กินเปอร์เซ็นต์จากการที่ลูกทีมไปหลอกมาได้ ถ้าเป็นหัวหน้าขั้นสูงขึ้นไปอีกมันก็จะได้เยอะ สมมุติหลอกได้ 1 ล้านเขาอาจจะได้ 30% เปอร์เซ็นต์จากคนที่หลอก คนที่ทำงานจริง ๆ อาจจะได้แค่ 2-3 เปอร์เซ็นต์ มันก็จะได้น้อย เพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ได้ ไม่ว่าพาสปอร์ตหรือว่าหลักฐานการเข้า-ออกมันสิ้นสุด เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาได้ตังค์ เหมือนเขาคุมไว้เลย กลุ่มพวกนี้จะเถื่อน หากไม่ทำหรือทำไม่ได้ยอดก็จะถูกทุบตีทารุณ ให้ใช้มือถือเป็นเวลา
ที่เคยไปช่วยได้เพราะเวลาพัก ก็แอบใช้มือถือส่งโลเกชั่นมาให้ เราจึงเข้าไปช่วยได้ ถ้าไปช่วยไม่ทันก็จะถูกทารุณ ไฟฟ้าชอร์ตและถึงขั้นส่งขายไปยังจุดอื่น โหดมาก เหมือนกับ “ค้ามนุษย์ดีๆ” นี้เอง รวมไปถึงหากดื้อดึงก็อาจจะถูกทำร้ายจนตายก็ได้
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าเขา “ซื้อเจ้าหน้าที่” ตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ของฝั่งกัมพูชา ที่หนีออกมาฝั่งไทยส่วนมากก็จะเป็น “จีน” ก็เยอะและเพิ่งมาจับได้เป็น “ชาวอินโดนีเซีย” เมื่อต้นเดือนที่แล้ว หนีเขามาขอความช่วยเหลือ ส่วนเขมรไม่มีมาแล้ว ก็จะเป็นเวียดนาม ช่วงหลังนี้ก็จะเป็นอินโดนีเซีย
เคสฮิต หลอกทำงานเงินดี
ที่แท้นรกบนดิน ทำยอดไม่ถึง
ตกเป็นเป้าทารุณกรรม
ส่วนกรณีเคสชาวเกาหลีนั้น นายอำเภอกาบเชิง เผยว่า ที่ช่องโอร์เสม็ดยังไม่ปรากฏ ยังไม่มีเล็ดลอดออกมา แต่จะไปมีที่อื่น ลักษณะก็คือโดนหลอกบอกว่ามีงานดี งานเด่น เงินเดือนดี ผ่านช่องทางทางธรรมชาติจะเข้าตรงปอยเปต จ.สระแก้ว เดินช่องทางธรรมชาติมาแล้วก็นั่งรถตู้เข้าไป อยู่ตรงนู้นตรงนี้ แต่ต้องไปฝึกงานก่อน ฝึกงานเสร็จ แล้วก็ส่งไปตามจุดต่างๆ แล้วพวกลักษณะพวกนี้ก็คือเอามาหมุนเวียน พอไปอยู่ตรงนี้แล้ว อาจจะทําเป้าไม่ค่อยดี ก็อาจจะอยู่ตรงอื่น แต่ต้องทำงานให้ได้เงิน ถ้าไม่ได้เงินก็จะถูกทารุณกรรม
ตอนนี้ด้านปกครองมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ที่จะออกมาได้คือทางช่องทางธรรมชาติเท่านั้น เพราะว่าช่องทางธรรมชาติ ของพื้นที่อำเภอกาบเชิงมีถึง 16 ช่องทางธรรมชาติ อันนี้ถ้าเราได้สร้างมีแนวรั้วมีอะไรชัดเจน มันจะทำให้เราสามารถกำหนดภารกิจต่างๆแล้วก็จะเป็นการดูแลด้านความมั่นคงได้เป็นอย่างดีมาก
ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างตึกอาคารต่างๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นในส่วนพื้นที่ของกลุ่มทุนจีนที่มาลงทุน โดยมีการซื้อ จนท.ในกัมพูชาไว้หมด ไม่มีใครสามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ ตรงนี้สามารถจุคนได้ห้าพันถึงหมื่นคนได้
ด้าน พ.ต.อ.คำพล โนนุช ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรกาบเชิง เปิดเผยว่า ทางตำรวจได้มีการกำหนดมาตรการติดตามเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ที่ให้ทุก สภ.ที่มีพื้นที่ติดชายแดนเฝ้าระวังป้องปรามกลุ่มสแกมเมอร์ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ซึ่งที่ผ่านมาทาง สภ.กาบเชิง ก็ได้มีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งทหาร ตม.และฝ่ายปกครอง ดำเนินการตรวจตราติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังปราบปรามอย่างเต็มที่ โดยนำแผนพิทักษ์ส่วนหลังมาใช้ และหลังได้รับคำสั่งการจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มาแล้ว สภ.กาบเชิงได้มีการเร่งรัดเพิ่มมากขึ้น ที่ชัดเจนเลยก็คือการตั้งด่านจุดตรวจเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งใช้ชุดสืบสวนออกหาข่าว และประสานกับทาง ตม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยกันโดยเฉพาะที่ตลาดช่องจอม
ส่วนช่องทางธรรมชาติที่มี 16 ช่องทางก็มีเจ้าหน้าที่ทหารดูแลอยู่และได้มีการนำกล้องไปติดตั้งไว้แล้ว ในส่วนของความเคลื่อนไหวที่โอร์เสม็ด จากการประเมินสถานการณ์ที่เขาแตกกันออกมา และเราก็เป็นด่านมาก่อน ก็เชื่อได้มาว่าน่าจะมีการมาอยู่ที่นี่กันบ้างแล้วและเชื่อว่าน่าจะเริ่มมากันแล้ว อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวด ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และเรามีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันหากพบความเคลื่อนไหวก็สามารถที่จะตรวจพบได้เร็ว
โดยเฉพาะทหารพรานที่อยู่ประจำหน้าแนวอยู่แล้ว โดยภาพรวมตนว่าบริเวณของด่านช่องจอม มีเจ้าหน้าที่อยู่พอสมควร ตนว่าเอาอยู่ และสามารถจะดำเนินการอย่างทันท่วงที และฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากมีข้อมูลให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบด่วน พวกเราพร้อมที่จะจะเข้าไปตรวจสอบทันที นอกจากนั้นทุกคืนทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ชรบ.ในพื้นที่ จะออกตรวจตราตามชมชุนหมู่บ้าน มีการจัดเวรยามเฝ้าดูแล แต่ละพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอกาบเชิง ยอมรับว่าทางฝ่ายปกครอง อป.พร. ชรบ. เขาเข้มแข็งมาก